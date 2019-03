Der Moritz schläft: Nach einer langen und vor allem zum Schluss im wahrsten Sinne des Wortes stürmischen Session musste sich Prinz Carsten I. , „der meisterliche Wolff fürs Dach“ von seinem Narrenzepter trennen. Sein treuer Begleiter schläft nun im Bettchen im historischen Ratssaal und wird erst am 11.11. wieder wachgeküsst. Bis seine Tollität sich Ausruhen durfte, der nach eigenem Bekunden nach den drei tollen Tagen „positiv erschöpft“ ist, dauerte es gestern noch. Denn nachdem die Fahne am Rathaus eingeholt worden war, feierte Prinz Carsten I. mit seinem Gefolge und nimmermüden Jecken ausgelassen im Kolpinghaus. Das Rathaus ist nun wieder fest in des Bürgermeisters Hand, nachdem die Prinzengarde den überdimensionalen Schlüssel zurück gegeben hatte und die Karnevalisten die Prinzenfahne wieder eingerollt hatten.