Im Rahmen der Emsrenaturierung hat die Stadt das Thema „Emsinsel“ wieder angestoßen. Auf dem 4,2 Hektar großen Gelände befand sich die Textilfabrik „Brinkhaus“. Bereits seit 2004 findet dort keine Produktion mehr statt, sodass es sich um eine Industriebrache handelt. Im Jahr 2008 gab es in Form einer Planungswerkstatt die ersten Versuche, dort etwas Neues aufzubauen. Alle Pläne verliefen jedoch im Sande.

Jetzt der Neustart, bei dem die Warendorfer Bürgerschaft mit ins Boot geholt wird. Noch bis zum 26. März haben die Bürger die Möglichkeit, zu sagen, was sie sich auf der Emsinsel wünschen. Per Postkarte oder online. Die Postkarte kann dann in den Briekkasten vor dem Quartiersbüro am Krickmarkt eingeworfen werden. Vorgegeben sind die Punkte Uferpromenade, Stadtpark/Natur, Gastronomie, Stadtplatz, Wohnen, Museum/Kultur/Bildung, Sport und Erlebnisfreizeit, Tourismus und Hotel. Aber ist auch Platz für eigene Ideen. Es erfolgt eine Gewichtung nach „wichtig“, „unwichtig“ und „weder noch“. Einfach das Kreuzchen machen. Wer in Form von freien Texten seine Meinung abgeben möchte, kann dies über die eingerichtete Internetseite www.industriebrache-brinkhaus.de

Um ein möglichst breites Stimmungsbild zu erhalten, gab es am Samstag einen Informationsstand in der Innenstadt an der Kreuzung Münsterstraße/Freckenhorster Straße. Geleitet wurde der Stand vom Planungsbüro „Stadtraumkonzept“. Das Büro ist für das Moderations- und Werkstattverfahren beauftragt und wird auch die Ergebnisse auswerten. „Alleine durch die Website erhalten wir derzeit stündlich etwa zehn Meinungen. Die Postkarten haben wir bis jetzt weder inhaltlich noch zahlenmäßig ausgewertet“, erklärte Henrik Freudenau, Geschäftsführender Gesellschafter. „Es ist noch alles offen. Es soll einfach eine neue, sinnvolle Nutzung gefunden werden“. Ob die Pläne dann wirklich in die Praxis umgesetzt werden können, ist Zukunftsmusik. Die Stadtverwaltung hat die Planungshoheit, gibt sozusagen vor, was auf der Emsinsel passiert. Die Politik entscheidet. Eigentümer der Industriebrache die Bauunternehmung Arning (Steinfurt). Ziel ist ein Konsens zwischen Stadt, Politik, Eigentümer und Bürgerschaft.

Ergebnisse werden am 11. Mai präsentiert

Henrik Freudenau und seine Mitarbeiterinnen Anne Behlau und Serena Kappenberg freuten sich am Samstag über ein großes Interesse am Informationsstand. Sie mussten sich jedoch auch kritischen Stimmen stellen. Familie Broeker war gekommen, um ihren Unmut auszudrücken. Sie sind direkte Anwohner und haben Angst vor den Konsequenzen jeglicher Umsetzung. „Der Emssee wurde als Hochwasserschutz erbaut. Ist das nicht wichtig?“, fragte Kurt Broeker.

Die Ergebnisse der Umfrage werden im Rahmen eines Bürgerdialogs am 11. Mai um 17.30 Uhr im Sophiensaal vorgestellt.