Kaninchenzüchter: „Alles für die Katz“

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem „Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein“ (RGKZV) Freckenhorst – sogar mehrere Deutsche Meister stellten die Freckenhorster Kleintierzüchter in verschiedenen Rassen. Am Freitag blickten sie während der Jahreshauptversammlung im Stiftshof Dühlmann zurück.

Bei verschiedenen Geflügel- und Kaninchentierschauen räumten die Mitglieder mit ihren Tieren viele Preise ab: „Unser Verein erlangt durch sein gutes Tiermaterial deutschlandweit immer mehr Bekanntheit“, stellte der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Bruns erfreut fest.

Doch nicht nur in der Zucht läuft es augenscheinlich gut. Die Große Kleintierschau auf dem Hof Schulze Niehues und das Hähnekrähen samt Häsinnen-Ausstellung in der Gärtnerei Murrenhoff zogen viele Besucher an.

Der Vorsitzende Willi Kiskemper freute sich über die Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder. Einen Rückschlag erlitten die Kleintierzüchter trotzdem im vergangenen Jahr. Der Mietvertrag für ihr Materiallager wurde gekündigt. „Ich war völlig überrascht“, bedauerte Kiskemper die viele Arbeit, die ins Lager gesteckt worden sei: „Was wir uns da aufgebaut haben – alles für die Katz!“ Doch ein neues Domizil ist schon gefunden. In der Bauerschaft Walgern wurden Räumlichkeiten angemietet, die nun jedoch noch umgebaut werden müssen.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft im RGKZV wurde Ann-Kathrin Harder mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Franz-Josef Strotmeier erhielt für 40 Jahre die goldene Vereinsnadel, Uwe Schneyer und Markus Knecht wurden für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die silberne Landesverbandsmedaille erhielten Matthias Bruns und Theo Flohr, die goldene Landesverbandsmedaille ging an Herbert und Brigitte Wießner. Für seine Erfolge auf den Kaninchenschauen wurde Jan Gierhake zum „Züchter des Jahres“ gekührt.

Einstimmig verliefen die Vorstandswahlen. Neu im Vorstand ist der zweite Kassierer Jürgen Garnschröder. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Kassierer Jan Gierhake, der zweite Schriftführer Matthias Bruns sowie Pressewart Bernhard Rahr.