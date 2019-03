Der Auftrag ist vergeben. Der Emsstraße geht es an die Fugen. Das Teilstück zwischen Kirchstraße und Mühlenstraße, das wegen der tiefen und breiten Fugen zwischen den Pflastersteinen als Sicherheitsrisiko und Sanierungsfall Nummer eins gilt, wird neu verfugt. Die Firma Theilmeier Garten & Landschaftsbau aus Everswinkel startet mit den Arbeiten in der letzten Märzwoche, spätestens am 1. April. Das teilte Niels Heermann , Leiter des Tiefbauamtes der Stadtf, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Anlieger und Geschäftsleute sollen noch in dieser Woche per Wurfsendung informiert werden.

Definitiv bis zum 10. Mai, so Heermann, soll die Emsstraße bis zu den Emsbrücken neu verfugt sein. Also rechtzeitig vor Warendorfs Großevent, dem Westfälischen Hansetag am 18./19. Mai, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die Sanierungsarbeiten betreffen nur die Fahrbahn. Zunächst wird das alte Fugenmaterial mit Hochdruck aus den Ritzen gepustet, anschließend das neue Zementmaterial verfüllt. Während der Bauarbeiten ist die Emsstraße nur halbseitig befahrbar. Die Verfugung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. da die neuen Fugen voll ausgehärtet sein müssen. Die Emsstraße wird zur Wanderbaustelle.

Wie berichtet, war die Komplettsanierung der Emsstraße – aus Kostengründen – zunächst zurückgestellt worden. Um die Verkehrssicherheit dennoch zu gewährleisten, werden die Fugen zwischen dem Kopfsteinpflaster – wie auf dem Marktplatz – mit einer Mörtelfuge verfüllt werden. Kosten: circa 50 000 Euro. Der Großteil der zementgebundenen Fugen wird voraussichtlich eine Lebensdauer von fünf bis zehn Jahren haben.

Um zu sehen, ob die Fugen auch wirklich halten, hatte die Stadt wie seinerzeit berichtet zwei Musterflächen vor dem Haus Darup zum einen mit der von der Marktplatz-Innenfläche bekannten Zementfuge eingeschlämmt, zum anderen mit Kunstharz ausgegossen. Der Praxistest sollte zeigen, wie gut die „gebundene“ Verfugung hält – ohne den entsprechenden zementierten Unterbau. Die Entscheidung fiel für die Zementfuge.

Die Emsstraße mit der Emsbrücke, das Einfallstor zum Markt, putzt sich zum Westfälischen Hansetag heraus. Wer sich bislang fragte, warum die Bäume vor dem Jugendzentrum HoT gefällt wurden: Dort soll zum Hansetag Warendorfs einstiger „Hafen“ angedeutet werden. Auch das Emsbrückengeländer soll neu erstrahlen.

Die Geschäftsleute bleiben skeptisch, ob Verfugung und geplante Verschönerungen rechtzeitig zum Hansetag fertig werden.