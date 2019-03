Hornung: Absolute CDU-Ratsmehrheit verhindern

Die SPD läuft sich fürs Wahljahr 2020 warm: Er sehe seine Genossen und sich „in der Pflicht zu verhindern, dass Freckenhorst, Hoetmar, Einen, Müssingen, Milte und Warendorf über 2020 hinaus unter dem aktuellen Bürgermeister zu leiden haben“, so Stadtverbandschef Andreas Hornung am Dienstagabend während der Jahreshauptversammlung im „Engel“. Hornung setzte nach. Dem aktuellen Bürgermeister sei zu bescheinigen: „Die Fähigkeit zum Zuhören, das notwendige Bewusstsein der eigenen Grenzen und die Empathie in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit anders denkenden Menschen fehlen ihm augenscheinlich.“

Der 49-Jährige ermutigte alle Mitstreiter zum Einsatz für den anstehenden Wahlkampf auf und deutete dabei auch auf die aktuelle Lage der Traditionspartei: „Trotz des schwierigen Erscheinungsbildes unserer Partei in den Medien und Umfragen auf Bundes- und Landesebene haben wir als SPD in Warendorf und seinen Ortsteilen allen Grund, optimistisch in die politische Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern zu gehen.“

Erklärtes Ziel auf lokaler Ebene: „mit einem kreativen und inhaltlichen Wahlkampf zu verhindern, (...) unser Ergebnis im Rathaus von 2014 deutlich zu verbessern und die CDU so weit wie möglich von einer absoluten Mehrheit im Stadtrat fernzuhalten“.

Zur Kandidatenfrage blieb Andeas Hornung offen: Man lade alle Bürger „sowie die anderen Parteien herzlich ein: Begeben Sie sich mit uns in den spannenden Prozess, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu finden, der Herz und Verstand für unsere Stadt vereint und ihr mehr Ehre macht als der gegenwärtige Amtsinhaber.“

(Bericht folgt).