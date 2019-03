Den schwer wiegenden Anschuldigungen der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung seiner ehemaligen Partnerin und Mutter des gemeinsamen Sohnes (8) aus Warendorf sah sich am Dienstag vor dem Amtsgericht ein 38-jähriger Schlosser aus Detmold ausgesetzt.

Der Anklageschrift zufolge soll der ledige Mann am 8. August 2018, unmittelbar nach Entlassung aus dem Gefängnis, die Frau um eine Unterredung über die Situation des Sohnes gebeten haben. Auf seinen Wunsch hin, begaben sich beide gegen 18 Uhr in ein nahe am Lohwall in Warendorf gelegenes Hotel. Mehrfach kam es in den vergangen Jahren zu einvernehmlichem Sex an verschiedenen Orten. In dem Hotelzimmer soll der Angeklagte die Frau – unter dem Angebot einer Rückenmassage – unsittlich berührt und zum Geschlechtsakt aufgefordert haben. Dabei soll er gedroht haben, gegebenenfalls ihren neuen Partner über die gemeinsamen Treffen zu unterrichten, falls sie sich weigere. Zum Geschlechtsverkehr soll es nicht gekommen sein. Die Frau verließ das Hotel.

Der Angeklagte sagte aus, die Bekanntschaft bestehe seit 2007 und es habe immer mal wieder sexuelle Kontakte miteinander gegeben, zum Beispiel im Auto. Es sei immer einvernehmlich und ohne Zwang oder Erpressung geschehen. Die 42-jährige Frau, die am Dienstag als Zeugin aussagte, hatte acht Tage nach der Tat – auf Empfehlung ihrer erwachsenen Tochter – bei der Warendorfer Polizei Anzeige erstattet. Eine Schuld des Angeklagten sah die Staatsanwaltschaft als nicht bewiesen an. Das Verfahren wurde eingestellt.