Hornung: „Echte Chance zum Wechsel“

Zwei Jahre ohne Wahlkampf – da gab es für Andreas Hornung nicht viel zu berichten, weil der von ihm seit zwei Jahren geführte Stadtverband der SPD sich vor allem darum kümmert. Dennoch eröffnete der 49-jährige Jurist die Jahreshauptversammlung im Hotel Im Engel Dienstagabend mit den ersten Kampfansagen Richtung Ratsmehrheit und „deren“ Bürgermeister. Ziel, so Hornung, sei es, die CDU so weit wie möglich von der absoluten Mehrheit fernzuhalten und einen neuen Bürgermeister installieren zu können.

Nun steht die Kommunal- und Bürgermeisterwahl 2020 an, der Verband hatte turnusgemäß seinen Vorstand neu zu wählen. Das klappte weit überwiegend einstimmig. Alle Voten vereinte Andreas Hornung als einziger Kandidat als alter und neuer Stadtverbandschef auf sich. Er nahm das Amt gleich dankend an.

„ Egal, wie schlecht, wenig kreativ und innovativ sie ist. Egal, wie schlecht, wenig kreativ und innovativ sie ist. “ Andreas Hornung über Vorlagen des Bürgermeistes und den Umgang der CDU damit

Zuvor nutzte der Vorsitzende aber die Gelegenheit zur Abrechnung mit der CDU. So machte er bei ihr und Bürgermeister Axel Linke den Versuch aus, das von der SPD eingeleitete Plus an sozial gebundenem Wohnraum (etwa im Baugebiet In de Brinke) „sich auf ihre Fahnen zu schreiben“. Und weiter: „Egal, wie schlecht, wenig kreativ und innovativ sie ist“, folge die CDU-Fraktion jeder Vorlage des Bürgermeisters „wie die Lemminge“ und nicke sie „mit quasi automatischer Gewissheit“ ab. Das werde seiner Erwartung nach so auch weitergehen, wenn sich die CDU „mit der üblichen Wagenburgmentalität“ um „ihren“ Bürgermeister sammle und mit „einem Höchstmaß an finanziellen Mitteln und Hochglanzbroschüren unterstützen“ werde, „damit Warendorf ihrem Selbstverständnis entsprechend weiterhin der CDU ,gehört‘“.

Eben das wolle die SPD mit einem „kreativen und inhaltlichen Wahlkampf“ verhindern. Dazu brauche man allerdings dringend „eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister, der neben dem erforderlichen inhaltlichen Sachverstand auch die Offenheit und Bürgernähe mit sich bringt“ und allen Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe begegne. Mit so einem Profil „haben wir eine echte Chance, diesen Bürgermeister abzulösen“, rief Andreas Hornung den 14 anwesenden Mitgliedern zu – eines davon André Mannke, seit eineinhalb Jahren Neumitglied im Stadtverband und gleich ins Amt des neuen Schriftführers gewählt.

Mitglied kritisiert inaktuelle Internetseite

Die Versammlung war schon nach rund 50 Minuten vorüber – inklusive der unter „Verschiedenes“ vorgetragenen Kritik eines Mitglieds an der selten gepflegten, inaktuellen Internetseite des Stadtverbands. „Wenn wir das machen, müssen wir das Medium auch schon voll nutzen.“ Andreas Hornung nahm die konstruktive Kritik als wertvollen Hinweis auf und gelobte Besserung: „Das nehmen wir dankbar auf.“