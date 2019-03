„Ehrverletzend und unangemessen“

„Ein Bild zu zeichnen, wonach die Menschen in Warendorf unter dem Ersten Bürger der Stadt leiden, ist ehrverletzend und in jeder Hinsicht unangemessen.“ Keineswegs kommentarlos nimmt Martin Richter , stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, die verbalen Angriffe des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Hornung gegenüber der CDU und insbesondere gegenüber dem CDU-Bürgermeisters Axel Linke entgegen: „Trotz der schwierigen Situation, in der sich auch die SPD in Warendorf befindet und dem Umstand, dass Sie, sehr geehrter Herr Hornung, auch Ihre persönlichen politischen Ziele in den letzten Jahren nicht erreicht haben, wünsche ich mir, dass gerade in der kommunalpolitikpolitischen Auseinandersetzung die handelnden Personen nicht persönlich herabgewürdigt oder diskreditiert werden.“ Und Richter weiter: „Unter der Diktatur des Sozialismus haben die Menschen zum Beispiel in der DDR gelitten. Wenn Politiker und Verwaltung als unfähig und undemokratisch tituliert werden, untergräbt dies auch die Autorität der gewählten Institutionen.“

Kein Verständnis für die Hornungs verbale Angriffe hat auch CDU-Fraktionschef Ralf Perlewitz: „Den Bürgermeister zu diskreditieren ist sehr bedauerlich.“ Die CDU und der Bürgermeister hätten in Warendorf vieles bewegt. Und es werde noch viel bewegt.

Hornung hatte sich auf der SPD-Stadtverbandsversammlung am Dienstagabend warmgelaufen für das Wahljahr 2020, in dem die Besetzung des Rates der Stadt und der Bürgermeister gewählt werden. Hornung sprach dem Bürgermeister wörtlich „die Fähigkeit zum Zuhören“ ab, ebenso „das notwendige Bewusstsein der eigenen Grenzen und die Empathie in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit anders denkenden Menschen.“