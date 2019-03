So ist Anne Schulte Berge seit sechs Jahrzehnten in der katholischen Frauengemeinschaft, 50 Jahre sind Maria Drop, Gertrud Lilienbecker, Irene Overlöper und Luzie Suer dabei. Auf ein 25-jähriges Mitgliedsjubiläum können Toni Kretschmer und Monika Schmitz zurückblicken.

Teamsprecherin Gabi Paulfeierborn ließ aber nicht nur Blumen sprechen, sondern auch bekanntgeben, dass die KFD fünf neue Mitglieder hat, während eine Frau austrat. Beim Blick auf das Jahr 2018 ragten für Paulfeierborn die Bunten Nachmittage mit der 50 Jahre alt gewordenen Theatergruppe heraus, die Feier des 100-Jährigen der KFD, die Musicaltour nach Hamburg und die Tagesfahrt zum Weltunternehmen Dr. Oetker nach Bielefeld.

Wegen der attestiert guten Kassenlage gab es einstimmige Entlastung für die Kassiererín Maria Cord sowie den gesamten Vorstand.

Für dieses Jahr steht wieder einiges im KFD-Programm, so der Kreuzweg in Bad Laer, die Besichtigung des Altenberger Eiskellers, das Mittsommernachtsgrillen und eine Fahrt zum Hindutempel in Hamm-Uentrop, dem größten und wichtigsten in ganz Europa.

Als zusätzlichen Programmpunkt hatte sich die Teamleitung Sabine Kochs Fachwissen zum Thema Handarbeit überlegt. Die Handarbeitsgruppe ist neu und vermittelt Kenntnisse fürs Stricken, Häkeln und Sticken. Das könne jeder lernen – wie sie anhand der ins Pfarrheim mitgebrachten Mützen, Socken und eines Ponchos dokumentierte. Falls jemand Interesse an der neuen Handarbeitsgruppe hat: Diese Gruppe trifft sich alle zwei Wochen immer dienstags zwischen 16.30 und 18 Uhr.