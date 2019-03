Landesweit die meisten Mitglieder

Und die gab es im vergangenen Jahr wieder zu genüge. Radtouren, Wanderungen, Seminare, Vorträge und Kurse zählten zu den Angeboten. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir nun ein Wassertretbecken und Outdoorgeräte auf dem Gelände unseres Kneipp-Hauses haben“, so Christel Hoof . Am 15. Mai sollen die neuen Errungenschaften mit einer Einweihungsfeier am Kneipp-Haus zelebriert werden.

Der Warendorfer Kneipp-Verein zählt aktuell 530 Mitglieder. „Bei der Mitgliedergewinnung in 2018 konnten wir bundesweit den sechsten Platz belegen. In Nordrhein-Westfalen sogar den ersten Platz“, gab Hoof bekannt und erntete lauten Applaus dafür. Die Angebote des Vereins würden gut angenommen. So wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel 1425 Teilnehmer gezählt, die an 122 Kursen teilgenommen hatten. „Fast alle Kurse und Fahrten waren ausgebucht. Und schon jetzt gibt es Wartelisten für die kommenden Fahrten“, ergänzte die Vorsitzende.

Nachdem eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder eingehalten wurde, präsentierte Schatzmeisterin Andrea Höwekamp den Kassenbericht. Geprüft wurde die Kasse von Rosi Hegemann und Hermann Siemer. Der Vorstand wurde entlastet. Neuer Kassenprüfer ist neben Rosi Hegemann nun Franz Josef Korte.

Christel Hoof wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig es sei, so viele engagierte Mitglieder im Kreise des Warendorfer Kneipp-Vereins zu haben. „Es ist schön zu sehen, wie hilfreich uns Ehrenamtliche zur Seite stehen“, sagte sie zufrieden. Und natürlich sei auch die Treue zum Verein bemerkenswert. Mit Blumen und leckeren Getränken wurde deshalb auch Sigrid Lüdeke, Maria Wessel sowie Anne und Hermann Siemer für die 25-jährige Mitgliedschaft gedankt.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte immer wieder Musik für die Erheiterung der Kneippianer. Ein Bewegungslied sollte eventuelle müde Knochen wieder in Schwung bringen, eine kleine Kapelle sorgte für gute Laune und musikalische Beiträge von Georg Westhoff luden zum Mitsingen ein. Etwas zum Schmunzeln und Lachen gab es bei den Gedichten und Alltags-Dönekes von Dieter Lohmann.

Ein Ausblick auf kommende Programmpunkte und Fahrten brachte auch eine Überraschung mit sich. „Die Stadt hat uns eine Zusage für ein öffentliches Tretbecken im Rahmen einer Kneippinsel gegeben“, sagte Christel Hoof zufrieden. Besprechungen dazu würden aktuell laufen.