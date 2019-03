Mathematik des Lebens

Würden alle Entscheidungen und Erfahrungen in einer Formel oder Theorie zusammen gefasst, wäre alles vorhersehbar und festgelegt.

Die Frage „Was wäre wenn?“ müsste nicht gestellt und ein „freier Wille“ wäre mehr denn je in Frage gestellt werden. Ein interessantes Gedankenspiel ist es auf jeden Fall. Ob man sich damit weiter beschäftigen möchte, kann jeder selbst entscheiden – oder etwa nicht?

Nick Payne ist ein Newcomer unter den britischen Dramatikern. Er macht sich die Wissenschaft als Quelle von Metaphern und Formen zu Nutze, um phantasievolle Themen zu finden, wie bei dem mehrfach prämiertem Theaterstück

„Constellations“.

Am Donnerstag Abend war das Renaissance-Theater Berlin mit der deutschen Fassung „Konstellationen“ und Susanne von Borsody und Guntbert Wars als grandiose Besetzung im Theater am Wall zu Gast.

Antoine Uitdehaag zeigt in seiner Inszenierung, was ein gutes Schauspiel braucht: zwei wirklich hervorragende Schauspieler und ein paar Stühle – sonst nichts. Das Licht punktgenau gesetzt, kommt das Schauspiel problemlos ohne weitere Effekte aus.

„Konstellationen“ widmet sich der Multiversum-Theorie. Gäbe es eine unüberschaubare Anzahl von Paralleluniversen, so würde auch unser Leben in unendlich vielen Varianten existieren.

Und das exerziert Payne in seinem Stück gnadenlos mit einer Vielzahl von Auswirkungen und Variationen, rund um das Schlüsselthema aus. „Konstellationen“ erzählt dasselbe Geschehen immer wieder

anders, springt in den einzelnen Szenen vor und zurück und experimentiert mit Alternativen.

Die Quantenphysikerin Marianne lernt bei einem Barbecue den Imker Roland kennen. Schon in dieser Konstellation fragt man sich, was da wohl noch passieren mag. Denn das bei den beiden noch so einiges geschieht, ist klar. Dabei wird Mariannes Forschungsgebiet die Handlung mitbestimmen.

So passiert es, dass sich Marianne und Roland in einer Variante ihrer ersten Begegnung unsympathisch sind und es nur zwei Minuten miteinander aushalten. So schonungslos, wie sich Marianne und Roland in den einzelnen und immer wiederkehrenden Szenen mit einander konfrontieren, wurden die Zuschauer mit den Dilemmas der beiden konfrontiert. Das Schicksal wird zur Theorie.

Für Susanne von Borsody und Guntbert Wars gibt es keine Atempause – durch Verstellen der Stühle, sind sie blitzschnell in einer neuen Szene oder spielen eine schon gezeigte Szene in anderer Konstellation durch – anderer Status, andere Emotionen und kleine neu hinzugefügte Details, lassen neue Gedankenspiele zu. Das Paar muss erst durch einige Universen hindurch, an verkorksten Anfängen und falschen Abzweigungen vorbei, um bei einer gemeinsamen Geschichte anzukommen.

Wiederkehrende Sätze wie „Ich darf es mir doch anders überlegen“ oder „Ich muss die Wahl haben. Kontrolle!“ hören sich zuerst selbstverständlich an. Je öfter das Publikum die Szenen jedoch, in anderer Konstellation natürlich, vorgespielt bekommt, um so mehr werden der Sinn des Lebens und der freie Willen des Einzelnen in Frage gestellt.

Gleichzeitig fasziniert und genervt verfolgen die Zuschauer das Stück, das ihnen so gar keine Konstante bietet und sie im freien Raum hängen lässt. Lösungen bietet das Stück bis zum letzten Moment nicht.

Susanne von Borsody und Guntbert Wars zeigen eineinhalb Stunden hohe Schauspielkunst. Die gespielte Verwirrung und Ausweglosigkeit bringt sie mit dem Publikum auf Augenhöhe, welches die schauspielerische Leistung am Ende mit frenetischem Applaus belohnt.