Bürgerbus Süd startet später

Der Starttermin Ende Juli kann nicht eingehalten werden. Eine Tatsache, die der Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Süd Dieter Holsträter bei der Mitgliederversammlung am Montagabend im Kolpinghaus nicht beschönigen konnte. Schuld daran ist ein Lieferengpass bei der K-Bus GmbH. Bei dem bestellten Fahrzeug handelt es sich um einen Niederflurbus, der insbesondere auch für gehbehinderte Menschen ausgelegt ist. Der Bus, der auf einem VW T6 basiert, wird zum größten Teil über den Buszuschuss NRW finanziert. Von den 105 000 Euro werden 77 000 Euro getragen. Aufgrund eines einstimmigen Ratsbeschlusses im vergangenen Jahr wird die Differenz von der Stadt Warendorf übernommen. „Das war eine Seltenheit, dass die Defizitätsübernahme einstimmig erfolgte. Das bezieht sich nicht nur auf die Anschaffungskosten, sondern auch auf mögliche jährliche Defizite die entstehen können“, betonte der Vorsitzende.

Holsträter war dennoch positiv gestimmt. „2019 wird es etwas. Das kriegen wir irgendwie hin.“ Ab Ende September beziehungsweise Anfang Oktober soll der Bürgerbus Süd über die Straßen rollen. Bis dahin hat der Verein, der derzeit aus 66 Mitgliedern besteht, noch einiges zu tun. 37 der Mitglieder werden gleichzeitig als ehrenamtliche Fahrer eingesetzt werden – vorausgesetzt, dass alle die ärztliche Untersuchung schaffen.

In Zusammenarbeit mit dem Konzessionsgeber RVM werden die Fahrer in Theorie und Praxis geschult. Der Verein freute sich zudem über die Bereitstellung einer Garage durch Thomas Hartmann. D wird durch einen Arbeitskreis noch einen neuen Anstrich erhalten.

Die Liste mit offenen Punkten, die alle noch abzuarbeiten sind, ist dennoch lang. Organisation von Wechselgeld, Erstellung eines Dienstplanes, die Einrichtung von Haltestellen, Fahrtenbücher und Fahrkarten bilden nur die Spitze des Eisberges. „Ich möchte euch den Druck etwas raus nehmen. Wir können euch mit unserer Erfahrung weiter helfen“, erklärte Katja Eckmann, Bürgerbusbeauftragte beim RVM.

Neben organisatorischen Schwierigkeiten gibt es auch noch kleinere Unstimmigkeiten mit dem Bürgerbus Nord. „Wir stehen in keiner Weise in Konkurrenz zueinander“, betonte Schriftführer Paul Möllmann. Dennoch sehe es der Norden nicht gerne, dass bei der Routenplanung auch das Krankenhaus mit dem Ärztezentrum angefahren werden soll. Der Verein Bürgerbus Süd hatte sich dafür jedoch bewusst entschieden, damit gerade für ältere Mitbürger kein zusätzlicher Umstieg notwendig ist. Diesbezüglich sind die beiden Vorsitzenden der Vereine im engen Kontakt, um die letzten Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen.

Beim Kassenbericht von Uwe Jäger lauschten besonders die angehenden Fahrer interessiert, denn der größte Ausgabenposten des letzten Jahres wurde für Fahrerkleidung aufgerufen. Grund dafür ist eine sogenannte „Organisationspauschale“ in Höhe von 6500 Euro, die für interne Belange verwendet werden muss. Der Restbetrag, der nicht ausgeschöpft wurde, muss an das Land NRW rückerstattet werden. Für 23 Fahrer konnten so Jacken, Westen und T-Shirts bestellt werden. Die noch fehlende Kleidung wird im Laufe des Jahres nachgekauft.