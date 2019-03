Für die „Funny Horses“ steht ein Stallwechsel bevor: Die niedlichen Holzpferde in den unterschiedlichen Größen mit Namen Sunny, Shetty und Maxi finden gleich nebenan im ehemaligen Geschäft Lederwaren Goebeler ein neues Zuhause. Satteldecken, Zaumzeug und Co. sind zwar noch nicht reisefertig verpackt, doch die konkreten Umzugspläne stehen. „Wir planen den Umzug für Mitte Mai, so dass wir zu den Hansetagen auf jeden Fall im neuen Ladenlokal sein werden“, gibt Christiane Markfort Auskunft.

Nicht nur die Holzspielpferde stehen vor dem Umzug, der mit einem deutlich größeren Ladenlokal verbunden ist. Auch die Familie Markfort aus Füchtorf, die vor genau zehn Jahren mit der Idee der lustigen Holzspielpferde in Warendorf an den Start gegangen ist, freut sich über die Veränderung. Von rund 30 Quadratmetern am aktuellen Standort (Emsstraße 21) werden sich die Räumlichkeiten auf 120 Quadratmeter an der Emsstraße 19 erweitern. „Wir planen eine Erweiterung unseres Sortiments, denn schließlich wachsen unsere kleinen Kunden auch. So möchten wir zukünftig im Bekleidungsbereich für Reit- und Pferdebegeisterte auch größere Größen anbieten. Wir werden außerdem noch Wohnaccessoires rund um das Thema Pferd mit aufnehmen“, sagt Christiane Markfort.

Die Entwicklung der „Funny Horses“: Alles begann am Standort „Im Ort 6“ im ehemaligen Geschäft Tabak Fortmann mit Öffnungszeiten an nur jedem ersten Samstag im Monat. Weiter ging es im halben Ladenlokal vom ehemaligen Bridgehouse (Emsstraße) mit einer Öffnungszeit von drei Tagen pro Woche. Es folgte der Umzug zur Emsstraße 21 mit fünf Verkaufstagen. Zukünftig geht es dann an der Emsstraße 19 mit Öffnungszeiten von montags bis samstags weiter. „Wir glauben an den Standort Warendorf und freuen uns über die anstehende Veränderung“, so Christiane Markfort. Wer Interesse an dem kleinen Ladenlokal Ecke Emsstraße/Mühlenstraße hat, das dann bald leer steht, darf sich gerne bei „Funny Horses“ melden.