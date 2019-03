Die Stadtverwaltung wird außer den bisher geplanten drei noch eine weitere Informationsveranstaltung zum Themenkomplex „Emsinsel“ für die Bürger anbieten. Die Uhrzeit für Dienstag, 28. Mai, steht noch nicht fest, der Termin allerdings schon. Der Grund: Während vieler Gespräche mit Warendorfern habe Moderator Henrik Freudenau von der „Stadtraumkonzept“ GmbH sehr deutlich gemerkt, dass viele Menschen die Neue Ems und die Entwicklung der Brinkhaus-Brache als Objekt-Einheit ansehen, so Leitender Baudirektor Peter Pesch auf WN-Fragen nach dem bisherigen Echo auf die Bürgerbeteiligung. Tatsächlich gehe es dabei aber um zwei verschiedene Vorhaben, deren einzige Verbindung der Fluss ist, an dem sie liegen.

Wie ausführlich berichtet, läuft die Internet-Umfrage zur Emsinsel noch bis zum nächsten Dienstag, 26. März. Bisher waren und sind neben der ersten direkten Abfrage von Bürgermeinungen zur Entwicklung der Emsinsel mit der Industrie-Hinterlassenschaft noch zwei sogenannte „Bürgerdialoge“ vorgesehen. Der erste steht auch weiter für Samstag, 11. Mai, zwischen 17.30 und 19 Uhr im Sophiensaal auf dem Plan. In einem weiteren Schritt geht es nach dieser ersten großen Bürgerbeteiligung dann um die Entwicklung verschiedener Szenarien-Entwürfe: Welche verschiedenen Denkmodelle ließen sich aus den von den Warendorfern beigesteuerten Ideen entwerfen?

Darum soll es dann während des zweiten Bürgerdialogs sieben Wochen später gehen: Am Samstag, 29. Juni, will Moderator Freudenau den aktuellen Zwischenstand vorstellen. Sein Job ist dann erledigt, wenn in einer letzten Bürgerversammlung nach den Sommerferien den offiziellen Schlussstrich unter das Moderationsverfahren darstellt.