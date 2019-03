Die Westfälischen Nachrichten kommen zu Ihnen nach Hause. WN-Redakteur Joachim Edler hat sich vorgenommen, 33 Hausbesuche in diesem Jahr zu machen. 33 lokale Lesegeschichten. Immer im Mittelpunkt: der Mensch. Dabei möchte der Lokalredakteur bewusst „Otto-Normal-Bürger“ statt Honoratioren wie Bürgermeister ins Zentrum der Berichterstattung stellen: die Kioskfrau, die Verkäuferin, die Alleinerziehende, der Hausmann oder Rentner . . . Der erste Hausbesuch fand bei einem Koch statt: Matthias Jäger, Spitzname „Matze“, kocht im Kolpinghaus. Am Kochherd greift „Matze“ schon mal zu unkonventionellen Mitteln und rockt die Küche. Wenn auch Sie etwas zu erzählen haben, rufen Sie mich an ( ✆ 0 25 81 / 93 48 77) oder mailen Sie mir: redaktion.war@wn.de. Ich freue mich auf spannende Begegnungen.