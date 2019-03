Kassiererin Marie-Louise Neusel hat ihren Vorstandsposten aufgegeben, und Vanessa Kracht wurde als neue Kassiererin gewählt. Im Anschluss an die Generalversammlung fand ein „Schockturnier“ statt, bei dem sich die amtierende Königin Lisa Heitmann den Preis, einen Zanella-Gutschein, sicherte. Wie die letzten Jahre steht die Damengarde am 1. Mai wieder mit Bierstand und Grill am Schützenplatz Gröblingen-Velsen bereit.