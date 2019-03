Kipp und Röhrs verabschiedet

348 zahlende Mitglieder hat gegenwärtig die KFD St. Bonifatius, Tendenz steigend. Bei ihr hätten sich zahlreiche Frauen gemeldet und Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet, berichtete Heike Kortenjann am Dienstagabend während der gut besuchten Generalversammlung im Saal des „Alten Westfalen“. Allein im vergangenen Jahr waren der Gemeinschaft elf neue Mitglieder beigetreten, die im Verlauf des Abends mit kleinen Präsenten begrüßt wurden.

Weitere Mitglieder für die Gemeinschaft zu gewinnen, sollte nach Ansicht der geistlichen Leiterin der Frauengemeinschaft, Marion Bause , auch künftig ein wesentliches Ziel der Frauen sein. In einem flammenden Appell empfahl sie den Besucherinnen der Generalversammlung, interessierte Frauen einfach unverbindlich zu Veranstaltungen mitzunehmen.

Gelegenheiten dazu gibt es im Jahreslauf zuhauf, wie gleich zwei Jahresrückblicke bewiesen. Zum einen blickte Heike Kortenjann auf das Jahr 2018 zurück, in dem die Senioren-Ehrentage, ein Kino-Event und eine von Marion Bause und Pfarrdechant Manfred Krampe organisierte besondere Kirchenführung besondere Höhepunkte waren. Sabine Scheimann hatte einen unterhaltsamen, mit Musik unterlegten Jahresrückblick in (bewegten) Bildern produziert, der die Gäste erfreute, unter ihnen Bürger

meister Axel Linke, der die Frauen einlud, sich am Strategieprozess zur Zukunft Warendorfs zu beteiligen und am 4. Juni an einem Treffen der Frauenverbände teilzunehmen,

und seine Stellvertreterin Doris Kaiser. Erfreuliches berichtete Sabine Scheimann, die auch Kassiererin der KFD ist, über den Kassenbestand. Die Kassenprüferinnen Ingrid Kehne und Marita Sommer attestierten ihr eine einwandfreie Kassenführung und baten um Entlastung des Vorstandsteams. Dessen Mitglied Heike Kortenjann wurde während der anstehenden Wahlen einstimmig bestätigt. Ebenso einstimmig wurde Anne Knorr als Kassenprüferin – und Nachfolgerin für Marita Sommer – gewählt. Nachdem „Luigi“ aus Rom das Publikum mit italienischen Liedern und allerlei Scherzen unterhalten hatte, begrüßte das Team die neuen Mitglieder. Erika Röhrs, die 15 Jahre lang als Bezirkshelferin tätig war, wurde ebenso verabschiedet wie Käthe Kipp, die 40 Jahre lang Bezirkshelferin war. Monika Lucht, die sich der KFD St. Bonifatius eng verbunden fühlt und erst im vergangenen Jahr auf Einladung der Gemeinschaft einen Vortrag über die Kinderhilfe Nepal gehalten hatte, wurden 300 Euro für die Kinderhilfe überreicht, die im Wesentlichen während der Gottesdienst-Kollekten zusammengekommen waren.