Der Neubau am Joseph-Hospital wird gute zwei Monate später in Betrieb gehen. Grund ist die Insolvenz der Trockenbaufirma, wie Haussprecher Tobias Christof Dierker im WN-Gespräch am Mittwoch mitteilte. Da Gewerke wie Estrich oder Installation ohne Wände nicht weitergehen konnten, schlägt sich das auf den Bauzeitenplan nieder.

Ohne Wände können die Estrichleger nicht an die Arbeit, die Maler- und Installationsarbeiten stocken ebenfalls. Gerade hat die damals bei der Ausschreibung zweitplatzierte Trockenbaufirma die Arbeit aufgenommen. Immerhin sind im dritten bis fünften Geschoss die wände noch nicht fertig; über ein Dutzend Mitarbeiter waren damit zuvor beschäftigt.

Tobias Dierker rechnet trotz der unerwarteten Verzögerung damit, dass der neue Flügel noch dieses Jahr in Betrieb geht – vielleicht noch vor Weihnachten.