Farbenfroh, bunt und abwechslungsreich – von Freitag bis Samstag (29., 30. und 31. März) wird in der Innenstadt der Frühling gefeiert. Warendorf blüht auf – und das in gleich mehrerer Hinsicht. Zum einen findet das Streetfood-Festival mit zahlreichen kulinarischen Highlights diesmal auf dem Wilhelmsplatz und nicht auf dem Lohwall statt. Veranstalter Marc Fox vom Eventwerk Lippstadt ist mit dem zentralen Standort sehr zufrieden: „Hier können wir mit den Kaufleuten gemeinsam die Innenstadt beleben und dem Publikum ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis vor oder nach dem Stadtbummel kredenzen.“ Start des Street-Food-Festivals mit 20 Food-Trucks ist am Freitag, wenn die Gewerbetreibenden ihre Läden bis 22 Uhr geöffnet halten. Auch am Samstag locken die Kaufleute mit offenen Türen und Aktionen bis 18 Uhr. Zeitgleich findet an diesem Frühlings-Wochenende im Landgestüt die „Garten&Ambiente Lebensart“ statt. Warendorfs Kaufleute sehen darin keine Konkurrenz. Ganz im Gegenteil. „Wir sehen darin eher Synergie- als Konkurrenzeffekte, da wir nun breite Interessen bedienen und sowohl die Besucher der Veranstaltung im Landgestüt, als auch die Besucher des Street-Food-Marktes zum entspannten Bummel durch die Innenstadt eingeladen sind“, so Cornelia Köster von „Warendorf handelt“.

Drei Tage lang Chillen, shoppen und genießen. Warendorfs Kaufleute hätten gerne auch am Samstag auf einen Einkaufsbummel eingeladen, was nach aktueller Rechts- und Beantragungslage jedoch aussichtslos war. Somit wurde auf die Beantragung einer Genehmigung im Vorfeld verzichtet.

Passend zum Frühling, wenn alles summt und brummt, zeigt ein Imker im Modehaus alles rund um die Biene und hat auch echte Bienenvölker als Anschauungsmaterial dabei. Zwischendurch bleibt Zeit genug zum Shoppen und das eine andere Lieblingskleidungsstück zu entdecken. Das dürfen auch Schmuck, Spielwaren oder lustige Holzpferdchen sein.

Wer lieber auf alte Sachen steht, der wird sicherlich beim Trödelmarkt (10 bis 17 Uhr) am Samstag in der Oststraße fündig.