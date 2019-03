Ein Dreivierteljahr noch

Sechster Stock: Die „ Hilti “ erlaubt eine Unterhaltung nur im Brüllmodus, während ein Handwerker die grellgrüne Flucht fürs Ständerwerk per Laserstrahl auf der Decke leuchten lässt. Ein Wald von Profilen zeigt, wo in den nächsten Tagen das entsteht, worauf Jens Meiwes wartet: Wände! „Wenn die nicht stehen, kann der Estrichleger nicht arbeiten, wenn der nicht, der Maler nicht . . .“, zählt der Bauleiter auf, wo es hakte. Der Architekt vom Büro Köhler Architekten geht mit Kollege und Projektleiter Stefan Weippert die Liste an Gewerken durch, die den Neubau am Josephs-Hospital wegen der Pleite einer Firma um knapp zwei Monate ausgebremst haben. „Der Trockenbau ist extrem wichtig und deswegen war das natürlich ärgerlich“, sagt Meiwes während der gemeinsamen WN-Tour durch den Sechsstöcker.

„ Wenn die Wände nicht stehen, kann der Estrichleger nicht arbeiten, wenn der nicht, der Maler nicht. . . Wenn die Wände nicht stehen, kann der Estrichleger nicht arbeiten, wenn der nicht, der Maler nicht. . . “ Architekt Jens Meiwes

Drinnen ist es im Vergleich zur einstelligen März-Luft muckelig warm. Die Fenster sind dicht. Wegen der noch fehlenden Innentüren – die würden in dieser Bauphase ohnehin nur stören – wird es von Stockwerk zu Stockwerk wärmer.

Zunächst ins Erdgeschoss. „Hier ist dann auch der Eingang zur Zentralen Notaufnahme“, bemüht Kliniksprecher Tobias Christof Dierker die Phantasie des Baustellengastes. Mitten im langen Flur die Raumzeile, deren Empfangsbereich wegen seiner halbrunden Form intern schon „oval office“ genannt werde, wie Dierker schmunzelnd erwähnt. „Spannend wird die Scheibe“, wirft Jens Meiwes ein. Die werde vorgebogen eingebaut.

Im Warteraum lagern noch die Aufzugteile

Rundherum gruppieren sich die Zimmer, darunter ein Schockraum und zwei sogenannte „Zugriffsräume“. Eine davon lasse sich auch als weiterer Schockraum verwenden. Einer mehr als bisher. Im künftigen Wartezimmer – dort, wo auch das 2018 wiedergefundene Bleiglasfenster aus dem Erstbau des Hospitals an der Lüningerstraße eingebaut wird – stapeln sich die Einzelteile der zwei Aufzüge.

Anbau des Josephs-Hospital entwickelt sich 1/36 Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Millionenprojekt Ende 2019 fertig Foto: Jörg Pastoor

Im zweiten Stock sind die Wände fertig, die Rohinstallation mit Strom, Wasser, Netzwerk und Sauerstoffleitungen ist zu sehen. Hier wird die neue Intensivstation entstehen. „Alles Einbettzimmer“, so Tobias Dierker.

„ Das ist schon ein hoher Standard. Das ist schon ein hoher Standard. “ Projektleiter Stefan Weippert zum Bauniveau im neuen Flügel

Eine Baustelle wie hier in Warendorf haben die auf Krankenhausarchitektur spezialisierten Architekten eher selten. „Wir sind ja in ganz NRW unterwegs, da geht es meist um kleinere Anbauten“, sagt Stefan Weippert während der Baustellen-Visite. Auch das Raum-Angebot liege auf einem anderen Niveau als andernorts: „Das ist schon ein hoher Standard.“ Und das nicht nur in der Komfortstation in Etage sechs des 25 mal 50 Metern messenden Komplexes mit seinen 7500 Quadratmetern Fläche.

7500 Quadratmeter Fläche

Eine architektonische Besonderheit zeigt Jens Meiwes am Ende noch: Die Be- und Entlüftungsrohre füllen das ehemalige Treppenhaus des Altbaus. Der Ersatz steht als Gerüstbau draußen an der Altfassade des Westflügels. Die Betonstufen im Innern hatte eine Spezialfirma abgesägt. „Und die Teile haben wir oben mit dem Kran herausgezogen.“

Nach einem Abstecher aufs Dach mit Blick auf das seit vier Wochen stehende Dach über der ZNA-Zufahrt endet die WN-Tour. Wann genau das 30-Millionen-Vorhaben fertig wird, zeigt sich noch. Sicher scheint laut Tobias Dierker im Moment eins: „Definitiv dieses Jahr!