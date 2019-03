Eines ist ganz sicher: Die fünfte Auflage der Warendorfer Maiwoche hat es in sich. Denn die Wirtschaftsschau auf dem Lohwall ist eingebettet in den Westfälischen Hansetag, den die Stadt am 18. und 19. Mai (Samstag und Sonntag) ausrichtet. Die Maiwoche präsentiert sich in diesem Jahr in abgespeckter Form: zwei statt vier Zelte. Damit die Stadt noch genügend Parkplätze für die Besucher des Hansetages bereitstellen kann. Der Eintritt zur Gewerbeschau ist in diesem Jahr frei. 55 Aussteller haben ihr Kommen bereits zugesagt.

„Die ganze Stadt wird bespielt“, fügt Claudia Körk von Warendorf Tourismus hinzu, die einerseits für die Wirtschaftsschau, anderseits aber auch in den Ablauf des Hansetages mit eingebunden ist. Und sie weiß, dass die Mitgliedsstädte der Westfälischen Hanse mit Delegationen von bis zu 60 Personen zum Hansetag anreisen werden. Viele Städteführungen seien bereits jetzt gebucht worden. Das Engagement der Warendorfer, insbesondere der Geschäftsleute und Vereine, sich beim Hansetag einzubringen, betont Axel Linke , sei enorm.

Die fünfte Warendorfer Maiwoche beginnt bereits am Freitag. 55 Aussteller, das Gros aus Warendorf und der heimischen Region, demonstrieren ihre Leistungskraft. Claudia Körk weiß: Für die einen ist es eine Selbstverständlichkeit, auf der alle zwei Jahre stattfindenden Gewerbeschau Flagge zu zeigen; für die andere ist es einfach die Chance, Kundenkontakte zu pflegen und neue Kunden zu werben. Drei Stände mit je 16,5 Quadratmetern hat die Organisatorin noch zu vergeben. Handwerksbetriebe, Dienstleister, Händler und Gewerbetreibende werden auf der Maiwoche so manche Überraschung für die Besucher bereithalten. „Was die Aussteller alles im Gepäck haben, das haben sie mir noch gar nicht alle verraten“, berichtet Claudia Körk, die sich beim Blick auf ihre Pläne für das Ausstellungsgelände sehr zufrieden zeigt. Aussteller im Indoor- und Outdoor-Bereich. Wobei das Außengelände wieder Autohäuser anlockt, um ihre polierten Fahrzeuge zu präsentieren und mit potenziellen Kunden auf Tuchfühlung zu gehen. Einige Stände des Hansetages sind auf dem Außengelände der Gewerbeschau zu finden. Geöffnet ist die Warendorfer Maiwoche am Freitag, 17. Mai, von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, von 10 bis 18 Uhr.