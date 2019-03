„Industriebrache Leben einhauchen“

Die Diskussion um die Entwicklung der Brinkhausbrache am Rande der Altstadt ist in vollem Gange und erhitzt Volkes Seele. Stellung bezieht jetzt auch die CDU-Fraktion und weist Vorwürfe der „Korruption“ beim Ratsentscheid für das Moderationsverfahren entschieden zurück: „Diese Aussagen sind ehrverletzend, unsachlich und werden entschieden zurückgewiesen. Man kann unterschiedlicher Meinung zur Zukunft der Emsinsel sein und offen diskutieren, aber mit pauschalen Verleumdungen sollte ein konstruktiver Moderationsprozess nicht beginnen.“ Kein Verständnis hat die Fraktion für Aussagen, wonach sie mit den Investoren in einem Boot sitze oder – wie in einem Leserbrief geäußert – die Ratsentscheidung für ein Moderationsverfahren auf Korruption schließen ließe. CDU-Fraktionschef Ralf Perlewitz wünscht sich eine sachliche Gesprächsatmosphäre und eine starke Beteiligung der Bürgerschaft.

Zur künftigen Nutzung der Emsinsel könne man unterschiedlicher Meinung sein und sicherlich gebe es auch interessante Vorschläge. Gleichwohl schließe die CDU eine ausschließliche Nutzung der Industriebrache Brinkhaus als Park aus. „Dieser unansehnlichen Industriefläche muss wieder Leben eingehaucht werden. Ruhe und Erholung bietet uns das Projekt Neue Ems, das das Erholungsgebiet vom Emssee bis zur geplanten Stadtstraße Nord im Westen wesentlich vergrößert.“ Stadtnah und fußläufig werde eine riesige Naturzone geschaffen, die zum Verweilen einlädt.

Die CDU-Ratsfraktion strebe eine gute Lösung für Warendorf an und nennt fünf Entwicklungschancen für die Industriebrache. Erstens: Schaffung einer Uferpromenade mit einer stufenförmig angelegten Terrasse zur Ems. Zweitens: Erlebnisgastronomie, Café und Markthalle. Drittens: Hotel, Hostel und Jugendherberge. Viertens: Altstadtunterstützendes Gewerbe. Fünftens: Angepasste, begrünte Wohnbebauung.

Ziel der Fraktion sei es, diese Position weiter zu konkretisieren und zu diskutieren. Die Brinkhausfläche sei seit mehr als 100 Jahren versiegelt und sollte jetzt dazu genutzt werden, Warendorf für die nächsten Jahrzehnte attraktiver für Tourismus, Shopping, Erholung aber auch Wohnen zu machen.

„Es wäre niemanden zu erklären, warum eine bereits versiegelte Fläche renaturiert, dann aber gleichzeitig Ackerland für Bebauung gleich welcher Art neu versiegelt würde. Erklärtes Ziel der alten wie der jetzigen Landesregierung war und ist es, vorrangig bereits versiegelte Flächen für die Schaffung von Wohnbebauung zu nehmen, um den Flächenverbrauch gering zu halten“, so die CDU weiter. Im Bereich „Gewerbe“ sei es der CDU wichtig, dass die vorhandenen Strukturen unterstützt, gestärkt und ergänzt werden. „Es darf keine Konkurrenz zur Innenstadt geben.“ Gemeinsam mit den Bürgern wolle man eine „Warendorfer Position“ finden. Es werde Kompromisse geben müssen, wobei es erklärtes Ziel der CDU sei, dass die Brinkhaus-Ruine endlich verschwindet.

Noch bis zum 26. März sind alle Bürger aufgerufen, ihre Ideen für die künftige Nutzung der „Industriebrache Brinkhaus“ (Emsinsel) zu nennen. Die Ergebnisse fließen in ein weiteres Moderationsverfahren zur Erarbeitung einer „Warendorfer Position“ ein.