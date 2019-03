Lidl will nach Umzug doppelte Fläche

Einzelhandelsnutzung auf der Ecke B 64/Blumenstraße? Prinzipiell geht das nach Auffassung der Fachverwaltung schon. Aber nicht mit dem Vorhaben, das der „ Lidl “-Konzern da plant. Denn das liege über Kreuz mit den Aussagen des gerade fertigen Einzelhandelskonzepts. Lidl plant, die Filiale Andreas­straße aufzugeben und mit mehr als 1600 Quadratmetern an die B 64 zu verlegen – eine Verdopplung der Verkaufsfläche.

Das war Donnerstagabend länger Thema im Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss. Auf den von Peter Steinkamp gestellten CDU-Antrag hin kommt das in der nächsten Sitzung nochmals auf den Tisch des Gremiums. Es geht um Kernfragen: Handelt es sich bei dem Plan nur um die Verlagerung eines Bestandsbetriebs oder um eine für die Nahversorgungszentren im Stadtzentrum und Katzheide / Hellegraben /B 64 schädliche Idee?

„ Es ist darauf angelegt, die Auto auf der B64 abzugreifen. Es ist darauf angelegt, die Auto auf der B64 abzugreifen. “ Baudirektor Peter Pesch

Stadtplanerin Doris Krause wie auch Baudezernent Peter Pesch sprachen durchgängig von einer „Steuerung“ der Einzelhandelsentwicklung – und zwar zunächst nur von einem nicht näher detaillierten Klageverfahren gegen die Stadt wegen der entsprechenden Bauvoranfrage.

Die hatte die Stadt wegen des Einzelhandelskonzepts abgelehnt. Den Fraktionen war die Beschlussvorlage für die Änderung des Bebauungsplans 2.05 „Innerstädtische Hauptverkehrsstraße“ nicht genau genug, wie sowohl Andreas Hornung (SPD) wie auch Jessica Wessels für die Bündnisgrünen kritisierten. Peter Steinkamp bekräftigte das, nannte das Papier „schwierig“ und machte für seine Fraktion Diskussionsbedarf geltend.

„ Auf gar keinen Fall an dieser Stelle. Auf gar keinen Fall an dieser Stelle. “ Peter Pesch

Es war schließlich Ausschussvorsitzender Willi Schöning, der Klartext wollte und den Namen des Antragstellers öffentlich machte: „Ist es richtig, dass da Lidl seinen Standort aufgeben und zu Teutemacher umsiedeln will?“

Peter Pesch bestätige das, nachdem der Name schon mal im Sitzungssaal war. „Das ist aber eben keine reine Verlagerung“, so Pesch, „dieser Standort hat eine ganz andere Qualität.“ Der Markt sei in dieser Projektierung „darauf angelegt, an der B 64 die Autos abzugreifen.“ Für den Discounter selbst wäre das dann natürlich „super“, für die Händler in den Nahversorgungszentren aber kontraproduktiv. So könne der Mark „auf gar keinen Fall an dieser Stelle“ gebaut werden – wenn überhaupt, dann ein Händler, dessen Sortiment zur „Warendorfer Liste“ gemäß Einzelhandelskonzept passe.

Hermann Joseph Vincke bemängelte für die CDU die Ausführung der Vorlage, die selbst Peter Pesch als teils „ein bisschen schwurbelig“ eingestuft hatte: „Einem neuen Lebensmittelmarkt hätte ich da nicht zugestimmt. Aber sie wollen doch im Grunde was verhindern.“ So schön könne die Verwaltung den Sachverhalt gar nicht reden. Doris Krause ließ das nicht gelten, wies wiederholend darauf hin, dass man schon darüber nachdenken könnte, Einzelhandel dort zuzulassen – „aber ohne zentrenrelevante Sortimente“.

„Verhinderung“ oder „Steuerung“?

Martin Richter (CDU) sah „keinen Zeitdruck“ und bestärkte die Vertagung der Entscheidung, damit sich die Fraktionen in Ruhe mit Details befassen können. Dem folgte der Ausschuss.