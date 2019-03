„Elternkabarett“ statt Beratungsstunde

Keine trockene Theorie, die heruntergeleiert wird, sondern ein Elternkabarett. Sein Programm „Anleitung zur Unzufriedenheit für Eltern“ wurde inspiriert von Ludwig Bernhard („Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit“) und Paul Watzlawik („Anleitung zum Unglücklichsein“).

Der Dozent brachte neben Know-how auch viel Humor mit, den die Zuschauer zu schätzen wussten. Der Diplompädagoge ging bei seinem kurzweiligen Programm stringent vor – von A wie „Aufräumen“ bis Z wie „Zähneputzen“ wurden viele Situationen durchgesprochen, die allseits bekannt waren. Auch wenn der Vortrag vor Ironie triefte und die Eltern deshalb oft schallend lachten, waren die vorgestellten Theorien inhaltlich fundiert.

Zu Beginn stellte Bartscher unterschiedliche Erziehungsmethoden vor. Wer arbeitet erklärend, mit Abschreckung, mit Fragen oder auch nach der Autonomieerziehung? Nach einer kurzen Pause ging es ins Eingemachte. Das „allgemeine Prinzensyndrom“ wurde besprochen und sogenannte „Verstärkerpläne“. Bartscher spiegelte das Alltagsverhalten in den Familien wider, ohne mit erhobenen Zeigefinger für den Erziehungsberechtigten zu stehen.

Interaktiv und multimedial hatten die Eltern keine Chance zu

entrinnen. Vermutlich ist genau aus diesem Grund die erste Reihe leer geblieben. Das störte den Dozenten weniger bei der Wahl von „Freiwilligen“, die ihm bei unterschiedlichen Rollenspielen zur Seite stehen sollten. Vier Frauen erklärten sich so beispielsweise bereit, beim „Prinzensyndrom“ mitzuspielen. Sandra Hindsches, Tina Tuns, Sylvia Korte und Sabine Termeer bildeten Mutter-Tochter-Paare und durften abwechselnd „die Krone aufsetzen“. Die Frage dahinter: Wie verändert sich die Situation, wenn nicht der Erziehungsberechtigte im Haus der Herr ist, sondern die „Prinzessin“ das Sagen hat. Dies war die Überleitung zum Thema Kommunikation. „Es kommt auf die Feinheiten der Sprache an“, erklärte Bartscher und stellte „Brandbeschleuniger“ und „Weichspüler“ vor. Die Zuschauer durften sich danach austoben und jeweils Beispiele für die Kategorien aufschreiben. Diese wurden im Anschluss, unter lautem Gelächter, vorgelesen. „Ist Ihnen etwas aufgefallen? Viele dieser Sätze lassen sich auch auf eine Partnerschaft anwenden. Sie erhalten also nicht nur Tipps für die Erziehung, sondern auch gleich eine Paartherapie“, merkte der Dozent schmunzelnd an und spielte eine Szene aus Till Schweigers Film „Zweiohrküken“ ein.

Immer mit einem zwinkernden Auge zeigte Matthias Bartscher unterschiedliche Situationen und mögliche entschärfenden Alternativen auf. Nach gut zwei Stunden gingen die Zuschauer nach Hause. Mit seinem humoristisch-satirischen Programm ließ er die Eltern selber entscheiden, welcher Weg für sie der richtige ist, ohne sie gleich an den Pranger zu stellen. „Es war ein toller Abend der sie hoffentlich zum denken angeregt hat“, verabschiedete Ursula Klauß vom Haus der Familie die Besucher des Kabaretts.