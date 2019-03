Das traumhaft schöne Gelände mit seinem wunderschönen Innenhof und den umliegenden denkmalgeschützten Gebäuden, alten Baumriesen im Garten schmückt sich mit dieser Lifestyle- Messe und setzt damit, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ein außergewöhnliches Highlight.

Zur schönsten Jahreszeit werden ausgewählte Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Gartengestaltung und -pflege, Gartenaccessoires und Möbel, Pflanzen, spezielle Stauden, Mode, Schmuck, Design und Wellness gezeigt. Die Stallgasse und die Nebengebäude mit zahlreichen Ausstellern laden auch bei schlechterem Wetter zum Stöbern ein.

Neben Gestütsführungen, Reitvorführungen und kulinarischen Genüssen wird es außerdem ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm geben.

Thema einer historischen Kostümführung mit Kerstin Brebaum wird die tägliche Arbeit und das Leben im Landgestüt im Vergleich zwischen 1888 und 2019 sein. Diese jeweils einstündigen Führungen werden freitags um 11, 15 und 17 Uhr angeboten, samstags um 11, 14, 15.30 Uhr und 17 Uhr sowie sonntags um 11, 14, 15.30 und 17 Uhr.

Die Tourist-Information der Stadt Warendorf bietet außerdem an allen drei Messetagen, jeweils um 11, 13 und 15 Uhr, kostenlose Führungen über das Gestütsgelände an. Die Besucher bekommen einen kleinen Einblick in die Geschichte und die Aufgaben der Institution. Interessenten melden sich dazu bitte direkt am Tourist-Information- Stand im Eingangsbereich des Landgestüts.

Dorothea Wenzel erhebt als Mensch und Künstlerin intuitive Präzision zur Kunst. Die Künstlerin erspürt den Stil und Charakter der Dame, die mit einem Chapeau D’oro der Schönheit im Alltag selbstbewusst und verspielt Raum geben möchte. Sie zeigt Samstag und Sonntag, wie Intuition, tiefes Erkennen und eine ausgeprägte Gestaltungskraft einen Hut entstehen lassen, der zur Persönlichkeit seiner Trägerin passt.

An allen Tagen, auch am Sonntag, darf gekauft werden. Schwere und unhandliche Teile brauchen nicht getragen zu werden. Ein eigens dafür eingerichteter kostenloser Transportservice bringt die Waren an ein Depot an die Kasse, die an der Sternbergstraße eingerichtet wird.

Geboten wird am Freitag um 15 Uhr und am Samstag um 10.30 Uhr (Änderungen vorbehalten) eine Kaltblut-Quadrille. Geöffnet ist die Messe an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 9 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Hunde dürfen auf das Ausstellungsgelände mitgenommen werden. Kostenfreie Parkflächen gibt es im hinteren Bereich des Parkplatzes Lohwall. Telefonische Auskünfte: Tourist- Information, Emsstraße 4, ✆ 0 25 81 / 54 54 54.