Die Klienten, die zum Ambulant Betreuten Wohnen an der Zumdreschstraße (zugehörig zum Rochus-Hospital Telgte) kommen, sind psychisch kranke, suchtkranke und geistig behinderte Menschen. Viele haben bereits langjährige Behandlungen hinter sich. Andere haben Probleme, zu planen, sich zu erinnern, Eindrücke sinnvoll zu verarbeiten. Und wieder andere verlassen erst gar nicht ihre geschützte Wohnung. Durch Gartenarbeit sollen diese Menschen wieder ein Stück Selbstständigkeit lernen.

Denn gerade bei Gartenarbeit machten viele die erstaunlichsten Entdeckungen, wissen Birgit Knipping , Leiterin des Ambulant Betreuten Wohnens, und Miriam Scarati, Landschaftsökologin und Gartentherapeutin. Letztere gärtnert mit den Klienten und hat bislang durchweg gute Therapie-Erfahrungen gemacht.

Fünf Jahre ist Birgit Knipping schwanger gegangen mit ihrer Idee eines Gemeinschaftsgartens für die Klienten. des Ambulant Betreuten Wohnens.

Bei der Familie Schräder (Heizung und Sanitär) stieß Birgit Knipping auf offene Türen und vor allem auf ein 900 Quadratmeter großes Grundstück – direkt an der Ems, das die Familie dem Ambulant Betreuten Wohnen kostenlos zur Verfügung stellt. Das Rochus-Hospital stimmte dem Projekt eines Gemeinschaftsgartens für die Klienten zu. Der Garten ist auch für Rollstuhlfahrer kein Problem, es gibt einen fest angelegten Weg. Eine Gartenhütte, die auch als Aufenthaltsraum dient, wird zurzeit aufgestellt. Aufgrund der Lage zum Fußweg an der Ems bleiben Begegnungen zwischen Klienten und Passanten nicht aus und sind sogar erwünscht. Die „Gartengruppe“ des Ambulant Betreuten Wohnens besteht zurzeit aus sechs festen Klienten. Sie trifft sich Montag, Mittwoch und Freitag jeweils vormittags. Ein offenes Angebot für alle Klienten soll es künftig nachmittags von 15 bis 18 Uhr an der Ems geben. Miriam Scarati: „Sich in der Natur aufzuhalten ist an sich schon heilsam.“

Birgit Knipping spricht von einem „Sozialraumprojekt“, das einmalig sei im Kreis Warendorf. (die WN berichteten). Der Inner Wheel Club ( IWC ) Warendorf unterstützt dieses Sozialprojekt. Am 3. April wird Birgit Knipping das Projekt „Therapeutisches Gärtnern“ beim IWC vorstellen. Dabei wird sie auf die Entstehungs - und Beweggründe zum Projekt eingehen. Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 3. April, um 20 Uhr im Hotel Im Engel.