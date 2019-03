Am heutigen Dienstag geht es noch – dann endet die Möglichkeit, sich selbst übers Internet mit Anregungen und Ideen an der Gestaltung der Brinkhaus-Brache zu beteiligen. Die WN fragten mal beim Moderator „Stadtraumkonzept“ in Dortmund nach der Nutzungsintensität der Seite.

Das Team dort ist „sehr zufrieden“, wie Anne Behlau sagt. Die war mit Moderator Henrik Freudenau auch am 9. März in der Innenstadt gewesen, um Bürger zu ihrer Meinung zu befragen.

„Die Umfrage läuft sehr gut“, sagt Behlau am Montagmorgen im Gespräch. „Ich habe aktuell rund 1300 Mails in meinem Fach. Wir hatten auch schon mal über 3000 – aber das war ein Roboter, 2000 E-Mails von der selben IP-Adresse. Die haben wir dann wieder herausgenommen.“

Aktuell gehe sie davon aus, dass schon rund 1000 von den Einsendungen verwertbar seien – auch wenn sie noch längst nicht alle gelesen hat. „Man sieht daran, dass viele die Möglichkeit nutzen, ihre eigenen Gedanken zu formulieren, wie wichtig es den Leuten ist.“ Das werte sie als ein sehr gutes Zeichen.

Am Mittwoch wird die Umfrage-Seite abgeschaltet, dann beginnt die Auswertung – auch der Postkarten. „Wir haben ja am 9. um die 60 Karten mitgenommen. Wir hatten auch viele Familien da.“ Und sogar einige Schulen haben sich zurückgemeldet.

„So wie ich das überblicken kann, haben wir insgesamt vom Alter und Geschlecht her eine relativ gut durchmischte Gruppe“, schätzt Anne Behlau. Näheres werde die Auswertung ergeben. „Daraus werden wir ganz vieles mitnehmen in die Werkstatt am 11. Mai mit dem offenen Bürgerdialog.“ Ziel sei es, im gemeinsamen Erörtern der eingereichten Ideen Positionen abzuleiten, ein möglichst echtes Stimmungsbild zu ermitteln.

Auf der Seite unter der Rubrik „Befragung“ können Internet-Nutzer einzelne öffentliche Nutzungsmöglichkeiten wie „Uferpromenade“, „Stadtpark / Natur“, „Gastronomie“, „Stadtplatz“, „Wohnen“, „Besondere Wohnformen“, „Museum / Kultur / Bildung“ und ähnliches anklicken, in Eingabefelder auch auch selbstentwickelte Einfälle beisteuern. Beides, so Anne Behlau, werde sehr eifrig getan. „Es ist ja auch wichtig, eine so breite Öffentlichkeit damit anzusprechen.“