Zwischen Schlagen und Streicheln

Die Galeriekonzerte gibt es nun schon bald 40 Jahre – eine Klassikreihe, die in Warendorf ihren festen Platz hat und die aus dem Kulturleben der Region nicht mehr wegzudenken ist.

Man könnte meinen, im Laufe all der Jahre an diesem Ort so ziemlich von allem, was Musik ist, schon mal irgend etwas gehört zu haben. Falsch gedacht! Seit Sonntag sind alle, ganz gleich ob zum Stammpublikum oder zur „Laufkundschaft“ der Konzerte zählend, um eine völlig neue Hörerfahrung reicher. Denn was im Sophiensaal vorn auf dem Podium passierte, hat es hier bislang noch nicht gegeben. Dort standen zwei stattliche Marimbaphone, die darauf warteten, gestreichelt zu werden. Oder auch heftig geschlagen. Zwischen diesen beiden Extremen liegt eine schier endlose Breite an Möglichkeiten, die waagrecht liegenden Klanghölzer zum Tönen zu bringen.

Katarzyna Myćka und Conrado Moya können dies auf atemberaubende und imponierende Art und Weise. Ihr Konzert hinterließ ein staunendes Publikum. Schon gleich die ersten Takte faszinierten. Denn die Komposition „Departures“ des Franzosen Emmanuel Séjourné fällt nicht lautstark mit der Tür ins Haus, sondern dringt fast wie aus dem Nichts an die Ohren, die doch kurz zuvor noch den „ganz normalen“ Alltagsgeräuschen ausgesetzt waren. So ein Stück zu Beginn schärft die Konzentration. Und es öffnet selbstverständlich die Augen. Denn wenn Katarzyna Myćka und Conrado Moya ihre Instrumente bedienen, einen Piazzolla-Tango spielen oder Maurice Ravels „Morgenlied des Narren“, macht das nicht nur akustisch jede Menge her, sondern auch optisch.

Auch optisch etwas für Genießer

Furios bedienen die beiden Künstler ihre vier Schlägel, und der Hörer fragt sich unwillkürlich: Wie machen die das? Nun ja, alles ist perfekt geübt, jede Bewegung bis ins kleinste Detail trainiert. Also das genaue Gegenteil dessen, was der Titel der Komponistin Libby Larsen suggeriert: „Like Blind Men Tapping in the Dark“. Wer hier im Dunkeln tappt, hat entweder gnadenlos verloren oder erwischt sogar unbeabsichtigt seinen Marimba-Partner. Denn beide Solisten spielen in diesem Stück dicht an dicht auf nur einem Instrument. Eine aberwitzige Angelegenheit.

Noch kühner geriet der zweite Teil nach der Pause mit einem Kronjuwel der Barockmusik: Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Ein arioses Thema mit dreißig Variationen, von Bach einem Tasteninstrument, vorzugsweise dem Cembalo zugedacht. Funktioniert das auf zwei Marimbas? Es funktioniert – und wie. Aber es braucht dazu zwei grandios aufeinander eingespielte Künstler wie Conrado Moya und Katarzyna Myćka. Gilt es doch, die hoch komplizierte und kontrapunktisch dicht gefügte Musik haargenau zu weben, ohne sie irgendwie gelehrt wirken zu lassen. Genau dies gelingt dem Duo auf spektakuläre Weise. Ganz natürlich fließen die Variationen hintereinander, manche überraschen angesichts ungewohnter harmonischer Wirkungen. Die haben ihren Grund im ziemlich bunten Obertonspektrum der Marimbas, das für ganz interessante Farbeffekte sorgt. Etwas gewöhnungsbedürftig – aber gerade deshalb spannend. So jedenfalls dürfte noch niemand im restlos begeisterten Publikum die Goldberg-Variationen gehört haben.

Grandios aufeinander abgestimmtes Duo

Der Auftritt von Katarzyna Myćka und Conrado Moya: ein sensationeller Erfolg. Und ganz bestimmt nicht ihr letzter Besuch - wetten?