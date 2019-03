Eine perfekte Kombination

Dieses Abenteuer wird Hannah Tertilt nie vergessen: In Sumbawanga, einer 130 000 Einwohner zählenden Stadt im Südwesten Tansanias, verbringt die 18-jährige Hoetmarerin zurzeit einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst in Trägerschaft des Bistums Münster. Bereits eine Woche nach dem Abi am Lau machte sich die junge Frau im Juli vergangenen Jahres auf den Weg ins mit rund 57,3 Millionen Einwohnern fünftgrößte Land Afrikas.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell zu Hause fühle und in den Alltag hinein rutsche“, sagt Hannah Tertilt. Entscheidenden Anteil daran hätten ihre drei Mitfreiwilligen Anneke, Ole und Viviane, mit denen sie im Freiwilligenhaus lebe und regelmäßig Doppelkopf spiele. Während Ole und Viviane in einer von der Diözese Sumbawanga betriebenen Berufsschule den Unterricht unterstützen, seien Anneke und sie selbst im Waisenheim St. Martin de Porres aktiv.

„Im Heim leben circa 40 Kinder zwischen null und acht Jahren. Wir unterstützen die Angestellten bei den anfallenden Arbeiten sowie der Betreuung der Kinder.“ Sei es beim Windelwechseln oder Füttern von Kindern, Mithilfe bei der Wäsche oder der Gestaltung der Freizeit für die Älteren – wo man gerade gebraucht werde, helfe man gerne mit. Besonders viel Spaß mache natürlich das Spielen mit den Kindern, die sie schnell in ihr Herz geschlossen habe.

Außerdem gebe es auf dem Heimgelände einen Kindergarten, der wie eine Vorschule aufgebaut sei und von den Ordensschwestern der Diözese geleitet werde. „Neben den 15 Heimkindern sind dort viele externe Kinder, die dann morgens von ihren Eltern gebracht und nachmittags wieder abgeholt werden“, berichtet Hannah Tertilt: „Ich helfe gelegentlich im Mathe- oder Englischunterricht oder tanze mit den Kindern.“

Einen Nachmittag in der Woche verbringt das Freiwilligen-Quartett in einer Blindenschule für Kinder im Grundschulalter und spielt mit diesen. Zusätzlich betreuen sie ein von ehemaligen Freiwilligen ins Leben gerufenes Stipendien-Programm für Schüler der Berufsschule, die aus ärmeren Verhältnissen kommen. „Insgesamt haben wir eine sehr vielseitige Arbeitsstelle und konnten uns unsere Aufgaben nach unseren Interessen suchen“, erzählt die junge Hoetmarerin: „Wir unterstützen uns gegenseitig und haben viel Spaß.“

Eine Herausforderung sei anfangs übrigens die Verständigung mit den Einheimischen gewesen, die überwiegend nur Kiswahili und kaum Englisch sprächen. Dank Sprachlehrer Angelo, täglicher Gespräche beim Einkaufen auf dem Markt und Unterhaltungen mit den Schülern verstehe man die Sprache mittlerweile immer besser: „Im Notfall verständigen wir uns mit Händen und Füßen.“

Um die Kultur und das Leben einer tansanischen Familie noch besser kennenzulernen, haben die Freiwilligen seit Anfang des Jahres übrigens eine Gastfamilie. „Wir wohnen trotzdem weiterhin im Freiwilligenhaus und besuchen die Familien nach der Arbeit oder am Wochenende“, sagt Hannah Tertilt, die sich herzlich aufgenommen fühlt und sich regelmäßig mit ihrer gleichaltrigen Gastschwester trifft. Zudem habe sie zwei ältere Brüder und eine kleinere Schwester.

Ein weiteres Highlight ihres Aufenthalts in Tansania sei eine Rundreise im Dezember gewesen, auf der sie viele Freiwillige getroffen und neue Freundschaften geknüpft habe. Gemeinsam habe man atemberaubende Landschaften, Riesenschildkröten, Affen und seltene Schmetterlinge gesehen. Die Gruppe sei im Indischen Ozean geschwommen, über Massai-Märkte geschlendert oder habe gelernt, wie aus frischen Bohnen trinkfertiger Kaffee hergestellt wird. „Weihnachten haben wir am Strand von Sansibar an einem Lagerfeuer inklusive Wichteln gefeiert“, erzählt die junge Frau: „Es war ein sehr schönes, total anderes Weihnachten mit ausgelassener Stimmung!“

Die letzten vier Monate ihres Freiwilligendienstes möchte Hannah Tertilt in vollen Zügen genießen und weitere Erfahrungen für das Leben sammeln. „Besonders freue ich mich aber, meine Eltern und meinen Bruder wiederzusehen, die mich in den Osterferien besuchen kommen“, sagt Hannah Tertilt.

Ende Juni wird sie dann selbst nach Deutschland zurückkehren und freut sich nicht nur auf ihre Freunde und Familie, sondern auch auf Brötchen mit Käse, die es in Tansania nicht gebe. Das Jahr in Tansania möchte sie aber keinesfalls missen: „Ich kann jedem nur empfehlen, den Freiwilligendienst anzutreten. Die Kombination aus Auslandserfahrung und sozialem Engagement ist perfekt.“

In einem Blog berichten Tertilt und ihre Freunde übrigens regelmäßig über ihr Engagement: