Für zu wenige Teenager ein Thema

Lisa Woitschikowski von der Stadtbücherei, Jens Micke, Verantwortlicher für eigenständige Jugendpolitik, HoT-Leiterin Imke Falger und Ansgar Westmark von der Stadtverwaltung waren wie geplant für den Workshop „Raum für Feste“ im Rahmen der Jugendkonferenz am Dienstag bereit. Aber sie warteten vergeblich und brachen nach einer halben Stunde Wartezeit ab. Zu dem Thema hatte sich kein Jugendlicher in den Räumen des HoT eingefunden.

„Es handelte sich um kein Thema ganz oben auf der Prioritätenliste, aber wir dachten, der Bedarf ist da. Vielleicht ist das auch zu abstrakt: einen Raum für die Warendorfer Jugend zu finden“, mutmaßte Ansgar Westmark über die fehlende Resonanz. Für die nächsten Workshops mit den Themen „Mobilität“, „Gelände für die Deutsche Pfadfinderschaft“ und „B 64n“ wird auf höheres Interesse gehofft.

Angebot auf Nachfrage

Die WN hakten nach. Lag es daran, dass niemand da war? Kultur-Sachgebietsleiter Horst Breuer bleibt bei der Antwort eher unaufgeregt. „Das Thema an sich ist ja schon mal ein bisschen sperrig für einen solchen Strategieprozess. Ich sehe das aber gar nicht als negativ an, dass niemand da war. Wir sind mit dem Angebot ,Raum für Feste‘ einer konkreten Anregung aus der ersten Veranstaltung der Jugendkonferenz nachgegangen. Weil wir das ernst nehmen wollten.“ Jetzt habe sich vielleicht gezeigt, dass das Thema zwar einigen Jugendlichen wichtig, insgesamt aber von eher eingeschränktem Interesse sei.

„ Ich sehe das aber gar nicht als negativ an. Ich sehe das aber gar nicht als negativ an. “ Horst Breuer

Im Grunde sei schon klar gewesen, dass sich die Stadt nicht um einen Feierraum für 15-Jährige kümmern müsse. Partyräume seien eher für 18-Jährige wichtig – und damit für Erwachsene. Tatsächlich seien bei der Auftaktversammlung aber auffällig viele Jugendliche eher im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gewesen.

Horst Breuer geht davon aus, beim nächsten Schwerpunkt-Thema „Mobilität“ wesentlich mehr Jugendliche zu erreichen. „Da geht es zum Beispiel um die Verkehrssicherheit im Schulviertel. Da geht es im Freizeitbereich darum, wie die Jugendlichen die hippen Veranstaltungen in Münster erreichen, wenn der Nachtbus nur einmal fährt und die Eurobahn mal wieder gar nicht.“

„Mobilität“ sicher stärker gefragt

Deshalb sei er sich auch sicher, dass die Stadt bei ihrem Beteiligungsangebot in diesem Bereich an mehr Interessenten komme. Je länger er darüber nachdenkt, sei das Nicht-Erscheinen im HoT am Dienstag keine Reaktion auf die von manchen in den sozialen Netzwerken als negativ dargestellte erste Jugendkonferenz gewesen.

Der Strategieprozess und sein Bestandteil Jugendkonferenz ist wie berichtet als Forum gedacht, in das sich Warendorfer jeden Alters und aller Bevölkerungsschichten einbringen sollen, um die Stadt lebendig zu erhalten und sie in Bezug auf ihre Lebensqualität attraktiv zu machen bzw. Positives auszubauen.