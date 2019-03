Seit einigen Tagen läuft der Aufruf zur Teilnahme an einer Internet-Petition gegen einen Teil des Projektes Neue Ems: Rolf Markwort , registriertes Mitglied der Facebook-Gruppe „Du bist Warendorfer, wenn...“, hatte sie ins Leben gerufen. Anlass war die WN-Sonderberichterstattung in der Samstagsausgabe, die in der „DubiWa“-Gruppe ein lebendiges Echo erzeugt hatte.

Auf Anregung von einigen Diskussionsteilnehmern hatte Markfort daraufhin die Petition gestartet. Ziel: Speziell die Umsetzung des Abschnitts Ost mit dem Emsschwenk durch den Park an der Grenze zum Brinkhaus-Gelände soll aufgehalten bzw. verändert werden. „Die Einleitung der Ems durch den Emssee und über den Lohwall wird mehrere Millionen Euro kosten. Weiterhin wird durch die Überleitung der Ems über die Linnenwiese und den Lohwall ein erheblicher Teil der Flächen unwiederbringlich der Nutzung für diverse Volksfeste entzogen“, schreibt Markfort. Dies gelte auch „für durch Schausteller genutzte Flächen, als auch für die Volksfeste benötigte Parkflächen“. Das sei „nicht mit den Bedürfnissen der Bürger abgestimmt“. Also solle der Rat dazu bewegt werden, „sich eine alternative, weniger invasive Lösung zu suchen“. Aktuell hatten der Petition Mittwoch 39 Interessenten zugestimmt.