Eigentlich sollte am 6. April das iFAN-Festival in der Kreienbaumhalle in die nächste Runde gehen. Einige hochkarätige Bands hatten sich angekündigt. Dann die schlechte Nachricht – zumindest für alle Warendorfer: das Indoor-Event wird verschoben und findet nicht mehr in der Emsstadt, sondern in Münster statt.

Trostpflaster für Warendorfer Fans

Als Trostpflaster wollen die Veranstalter Markus Schulte , Thorsten Fluck und Gvejdet Zeciri den vielen Musikfans aber doch etwas bieten. Zoran Marjanovic wird am 6. April die derzeit geschlossene „Bar Barossa“ öffnen. Die heimische Band „Ape One“, die eigentlich auch beim iFAN-Musik-Festival hätte auftreten sollen, wird sich die Ehre geben und ein kleines Konzert geben. Ab 19 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Neben dem Live-Auftritt wird Rock-Musik gespielt.

„Der ganze Abend soll ein kleines Dankeschön für die Warendorfer iFANS sein, die unser Festival in den letzten Jahren besucht haben“, sagen die Veranstalter, die auch einen Vorgeschmack auf dem 31. August geben wollen. Dann findet das verschobene Musik-Festival in Münster im Skaters Palace statt. Neben „Ape One“ werden dort auch die Rock-Größen „Milliarden“, „Ferris MC“, „kaiser Franz Josef“ und „Soeckers“ spielen. Die Moderation übernimmt wie schon zuletzt Jazzy „Eule“ Gudd.

„In der Bar Barossa wollen wir schon mal etwas vorausblicken, einfach den Abend genießen und ein lockeres Meet & Greet veranstalten“, berichtet Markus Schulte.