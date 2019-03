Mit erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung der EC-Karte (Girocard) müssen Kunden der Volksbank eG vom 12. April (12 Uhr) bis einschließlich 14. April rechnen. Die Einschränkungen gelten sowohl am Bankautomaten, um Bargeld zu bekommen, als auch für das bargeldlose Bezahlen im Einzelhandel. Maximal 500 Euro pro Tag sind verfügbar – allerdings nur an fremden Geldautomaten. Das gilt auch beim bargeldlosen Bezahlen im Geschäft. Geldautomaten, SB-Terminals und Kontoauszugsdrucker der Volksbank eG stehen still. Online-Banking ist in dem genannten Zeitraum ebenfalls nicht möglich. Die Bank empfiehlt ihren Kunden deshalb: „Bitte versorgen Sie sich frühzeitig mit ausreichend Bargeld!“

Hintergrund: die Volksbank führt ein neues, modernes IT-System ein. Der Grundstein dafür wurde durch die Fusion mit der Volksbank im Ostmünsterland eG gelegt, genauer gesagt durch die Zusammenlegung der bisherigen Rechenzentren GAD und FIDUCIA zur neuen Fiducia&GAD IT AG. „Zukünftig werden alle Volksbanken in Deutschland ein einheitliches IT-System nutzen“, so die Bank.

Für die Umstellung schließen die Geschäftsstellen der Volksbank eG am Freitag, 12. April, um 12 Uhr und öffnen am Montag, 15. April, wie gewohnt um 8.30 Uhr. Das Service-Center ist ebenfalls ab Freitag 12 Uhr nicht mehr erreichbar. Wer die Banking-App und das Online-Brokerage nutzt, muss sich ebenfalls bis Montag gedulden. Daueraufträge, die auf den 13. oder 14. April terminiert sind, werden nach der Umstellung valutarisch korrekt gebucht. Am Donnerstag hat die Bank ihre Kunden per Postwurfsendung über die erheblichen Einschränkungen informiert.