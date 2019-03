„Es gibt Gespräche und es gibt Absprachen – vertraglich fixiert ist zwar noch nichts, aber in diesem Jahr werden Nägel mit Köpfen gemacht.“ Georg Ettwig , erster Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Warendorf, stellte am Donnerstagabend auf der Jahreshauptversammlung im Emshof den Mitgliedern die Pläne für den Umzug des Reit- und Fahrvereins vor. Wie berichtet, steht dem Reitverein ein kompletter Umzug mit allen Reithallen, Reitplatz und Nebenanlagen zum benachbarten Hof Schulze Vohren in Dackmar ins Haus. Zurzeit nutzt der Verein 1,1 Hektar.

Nach den Plänen, die der Vorstand mit Josef Besselmann (Betreiber des Gut Emstals, Hof Everwand) und dem Eigentümer des Hofes Schulze Vohren derzeit intensiv diskutiert, kreist über der alten Hans-Günter-Winkler-Halle die Abrissbirne. Wie berichtet, möchte Josef Besselmann, Besitzer des Gut Emstals, frei über sein erworbenes Land (Hof Everwand, Stallungen Reit- und Fahrverein) entscheiden. Er wäre bereit, dem Reit- und Fahrverein den Umzug zu finanzieren und eine neue Reithalle samt Anlagen zu bauen. Wie das am Ende vertraglich aussieht, daran wird zurzeit noch gefeilt.

Nach Informationen unserer Zeitung beabsichtigt Besselmann das benötigte Gelände von Schulze Vohren zu kaufen, um es dann wiederum mit der Fläche, auf der die Hans-Günter-Winkler-Halle steht und die dem Reit- und Fahrverein gehört, zu tauschen.

Ferner würde der Verein auf sein Vorkaufsrecht für die Erbpachtgrundstücke, auf denen die Reitanlage zurzeit steht, verzichten. Die Hans-Günter-Winkler-Reithalle stammt aus den 70er Jahren. „Es ist zwar Besselmanns Entscheidung, was er nach dem Flächentausch mit der Reithalle macht, aber eine Reitanlage wird es nicht mehr geben“, sagte Ettwig gegenüber unserer Zeitung. Im Klartext: Abriss.

Die baurechtlichen Voraussetzungen für einen Umzug des Reit- und Fahrvereins liegen vor. Kreis, Stadt und Bezirkregierung hatten zugestimmt.

Ettwig spricht von einer „guten Lösung“ für den Verein, der im Jahre 2017 noch vor einer Zerreißprobe stand und jetzt eine Perspektive hat. Die Diskussion um die Existenz des Reit- und Fahrvereins hatte das Vereinsleben fast zum Erliegen gebracht. Der Reitbetrieb war stark eingeschränkt. Nur die Voltigierabteilung lief unverändert weiter.

Nach den Turbulenzen bewegt sich der Verein heute wieder in ruhigerem Fahrwasser, hat neue Ausbilder eingestellt, den Belegungsplan für die Reithallen nach Bedarfsabfragen unter den Mitgliedern überarbeitet, ein Online-Portal installiert, auf dem der Reitunterricht per Mausklick gebucht werden kann, und der Championatsparty ein Facelifting verpasst.