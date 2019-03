Ursprünglich gegründet 1925 als Reit- und Fahrverein Warendorf, denkt der Vorstand heute, 94 Jahre später, darüber nach, den Traditionsverein umzubenennen. Hintergrund: Das Fahren in dem Verein ist längst in den Hintergrund getreten, spielt keine Rolle mehr. Aushängeschild des Vereins ist heute die Voltigierabteilung, die seit Jahren nicht nur Zuwächse, sondern auch sportliche Erfolge für den Verein verbucht.

Und so trat Georg Ettwig , erster Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend, die Diskussion um einen neuen Namen erst einmal los: „Das Fahren spielt bei uns keine Rolle mehr. Der große Kern, was den Reitverein ausmacht, ist das Voltigieren.“ Im Vorstand, so Ettwig, habe man die Umbenennung in „Reit- und Voltigierverein“ oder „Pferdesportverein Warendorf“ diskutiert, sei sich jedoch nicht einig. Deshalb gab er die Frage am Donnerstagabend weiter an die Mitglieder im Saal des Emshofs. Und die 50 erschienenen Mitglieder waren sich auch nicht einig. Während die einen den aktuellen Namen nicht mehr für zeitgemäß hielten („Ich bin dafür, dass Fahren rausfällt“), plädierten die anderen dafür, den Namen schon aufgrund der langen Tradition und des 100-jährigen Bestehens im Jahre 2025 beizubehalten. „Wir sind ein Traditionsverein, da dürfen wir den Namen nicht so einfach aufgeben“, so ein Mitglied. „Der Name ist eine Marke.“

Ein anderer: „Reiten und Voltigieren leben wir jeden Tag, warum nicht Reit- und Voltigierverein, abgekürzt RVW?“ Die Umbenennung in Pferdesportverein, wie es auch die Landesverbände vorgemacht hätten, decke zwar viele Sparten ab, sei aber für Otto-Normal-Bürger nicht so richtig griffig.

Ein ganz anderer Vorschlag kam aus den Reihen der Reiter: Den Namen zu belassen, aber das Logo des Reit- und Fahrvereins so zu ändern, dass die Voltigierabteilung sich darauf wiederfindet. Die Warendorfer Sportunion (WSU) habe das so gemacht.

Die Diskussion ist entfacht. In einer der nächsten Versammlungen soll das Thema erneut auf den Tisch kommen.

Zur Erinnerung: Am 25. Januar 1925 wurde der Reit- und Fahrverein Warendorf gegründet. Mit ursächlich war der Wunsch, jungen Landwirtssöhnen das Reiten zu ermöglichen.