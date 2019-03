Traditionsgasthof zu verkaufen

Milte -

„Die Gaststätte kann in Zukunft leider nicht mehr von der Eigentümer-Familie betrieben werden“, heißt es in der Verkaufsbeschreibung. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, das interessante Objekt in neue Hände zu geben. Der Gasthof Biedendieck in Milte wird verkauft. Haus und Grundstück in der 1900-Seelen-Gemeinde werden auf einer Immobilienplattform im Internet für 491 000 Euro angeboten.