Die Milter Dorfkegelmeisterschaft ist beliebt. 26 Mannschaften aus dem 1900-Seelen-Dorf hatten sich zu dem Turnier angemeldet, das zum vierten Mal von den „Milter Mäuschen“ ausgerichtet wurde. Voraussetzungen gab es wenige: die Teilnehmer mussten aus Milte stammen. Und jede Mannschaft benötigte mindestens sechs Spieler. Hochgerechnet nahmen so fast elf Prozent des gesamten Dorfes am Turnier teil.

15 Herrenmannschaften, vier Frauenmannschaften und sieben gemischte Truppen starteten in dem Wettstreit. Am vergangenen Samstag dann das Finale. Aus den Vorentscheidungen traten für die Einzelwettkämpfe jeweils zehn Männer und Frauen an. Bei den Mannschaften hatten sich je Kategorie die drei Besten qualifiziert.

Doch was wäre ein Kegelturnier ohne den Pumpenkönig? Die „Namenlose Invasion“ schaffte es das dritte Jahr in Folge, den weniger begehrten Titel zu erhalten. Mit elf Pumpen (von möglichen 19) hatte Frank Wöstmann die zweifelhafte Ehre den Pokal entgegen zu nehmen.

In den Einzelwettkämpfen wurde um den ersten Platz hart gekämpft. Bei den Herren setzte sich Hendrik Schuckenberg mit 110 Holz und bei den Damen Doris Volmer mit 82 Holz durch. Die „Stutenkerle“ eroberten sich bei den Herrenmannschaften mit insgesamt 574 Holz Rang eins. „Die Unaufhaltsamen“ und „Die Zulu Niners“ teilten sich den zweiten Platz. „Die Unwiesen“ mussten sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Die Frauenmannschaften hatten ein Duell. Die Mannschaft „Einer steht immer“ ist zum Finalwochenende nicht angetreten und rutschte damit auf den dritten Platz. Mit 496 Holz verwiesen die „Milter Mäuschen“ den „ASC“ auf Rang zwei. Bei den gemischten Gruppen eroberten „Die Breedies“ mit 502 Holz den Pokal. „Full Pull“ landete vor der „Vinnenberger Straße“ auf Platz zwei.

Die Organisatoren waren sehr zufrieden mit dem Turnier, sahen aber noch Verbesserungspotenzial. „Drei etablierte Frauenteams haben aus privaten Gründen dieses Jahr abgesagt. Im nächsten Jahr hoffen wir wieder auf mehr Mannschaften bei den Frauen“, merkte Mechthild Senker an.

Nach der Pokalübergabe gebührte ein kräftiger Applaus den „Milter Mäuschen“ als Ausrichter. Robert Holtkamp bedankte sich im Namen aller Teilnehmer für die geleistete Arbeit. Frei nach dem Motto „Wettschulden sind Ehrenschulden“ wurde im gleichen Atemzug Rainer Kuhlage nach vorne gebeten. Er schuldete den „Mäuschen“ für ihren ersten Platz ein kleines Ständchen. Seine Kegelfreunde ließen ihn jedoch nicht alleine, sodass vielstimmig der Titelsong von der „Biene Maja“ zu hören war.