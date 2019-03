Warendorf blüht auf

Gut gelaunt schlendert Agnes Krajewski durch die Warendorfer Innenstadt. Die Wahlwolfsburgerin hat sich genau das richtige Wochenende ausgesucht, um ihre alte Heimat zu besuchen. „Ich habe das wirklich super getimt. Denn es ist viel los. Das Wetter ist perfekt für einen Bummel. Ich gucke erst hier in den Geschäften, dann gehe ich zum Streetfood-Festival am Wilhelmsplatz und anschließend besuche ich den Flohmarkt an der Oststraße“, schildert die gebürtige Warendorferin ihren Plan für den Samstagnachmittag. Diese Idee haben andere an diesem Tag wohl ebenfalls, denn es ist proppenvoll in den Straßen.

Die meisten Geschäfte locken mit satten Rabatten von bis zu 20 Prozent. Bei anderen gibt es Sekt oder ein Tütchen mit dem Samen blühender Blumen. Damit das Frühlings-Feeling überspringt, gibt es vor einem Modeerlebnishaus Sandburgen und Liegestühle. Hier buddeln gerade Jan und Westy im Sand, während Mutter Eleonora Lind im Liegestuhl alles beobachten kann.

Im Außenbereich der Cafés sind die Tische besetzt. Die Sonne lacht mit den Besuchern um die Wette. Josephine Kay und Leia Ulbrich sind extra aus Peckeloh angereist und genießen den Tag im Eiscafé. „Super Sache so ein Frühlingswochenende in Warendorf“, freuen die Freundinnen sich über die geballte Vielfalt.

Das gute Wetter erfreut auch die Trödler des Flohmarktes in der Oststraße. Monika Lucht und Sigrid Foelling von der Kinderhilfe Nepal haben ihren Stand gleich am Anfang aufgebaut. Sie zeigen sich zufrieden mit dem Kaufverhalten. „Wir haben gespendete Sachen im Angebot. Der Erlös fließt in die Schulhilfe Nepal“, erklärt Monika Lucht, die sich seit vielen Jahren für Projekte in Südasien engagiert.

Auch Johanna Micke ist unter den Standbeschickern. Die Sassenbergerin hatte im Vorfeld ihr Zimmer aufgeräumt und all das aussortiert, was sie entbehren konnte. Darunter Kleidung, Bücher, Spiele und Accessoires wie eine lila glänzende Handtasche. Martin und Ramona Ahlemeyer verbindet eine Leidenschaft – nämlich das Sammeln schöner Dinge. „Das ist ein wunderbares Hobby von uns “, erzählen die Ostbevener und zeigen auf die vielen hübschen Schmuckstücke, auf das antike Porzellan und die wertvollen Steifftiere. Astrid Sander und Thorsten Tielke sind ebenfalls Fans alter Sachen. Aufmerksam bestaunen die Warendorfer die zahlreichen Waren der Trödler.

Am Stand von Mira und Lasse Tecklenborg sticht ein besonderes Teil hervor. Ein weißer Schaufensterpuppen-Torso. „Den brauchten wir mal für Halloween. Wir haben die Puppe in einen Fahrradanhänger gesetzt und fanden es gruselig, die so ohne Kopf bei unserer Tour hinter uns herzuziehen.“