Die Schuhpark Fascies GmbH hat 150 Beschäftigten betriebsbedingt gekündigt. „Im Zuge der Restrukturierung werden 18 Filialen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit Auslaufen der Mietverträge, spätestens Mitte des Jahres 2019, geschlossen.“

Das war Inhalt der Mitarbeiterinformation. Das Konzept zur Neuausrichtung des Unternehmens sei seit Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung von Geschäftsführer Bernhard Fascies und den Restrukturierungsexperten, Dr. Georg Bernsau und Andres Pantlen in Abstimmung mit dem gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalter erarbeitet worden.

Der Entscheidung sei eine intensive Prüfung der wirtschaftlichen Ausgangssituation und Profitabilität vorausgegangen. „Wir haben in den vergangenen Wochen hart an einer Lösung für den Erhalt von Schuhpark gearbeitet. Der Entschluss ist uns nicht leichtgefallen. Er ist aber die beste Möglichkeit, das Unternehmen und mehr als 750 Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern“, so Unternehmensgründer und Geschäftsführer Bernhard Fascies. Zudem wird ein Investor als Gesellschafter bei Schuhpark Fascies einsteigen, so dass das Unternehmen vollständig erhalten bleibt. „Die Schließungen sind ein leider unerlässlicher Schritt, um Schuhpark Fascies zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Rechtsanwalt Dr. Bernsau. Folgende Filialen werden spätestens Mitte des Jahres 2019 geschlossen: Bielefeld im Loom-Center, Bockum-Hövel, Bremen in der Waterfront, Bremen im Roland-Center, Cloppenburg, Coesfeld, Ibbenbüren, Kaltenkirchen, Meppen, Münster im Meck‘s, Münster Ludgeristraße, Neumünster, Westerland sowie Tamaris-Systempartner-Stores in Bremen, Hameln, Lingen, Oldenburg, Rheine. Der Verkauf laufe auch in diesen Filialen bis auf Weiteres ohne Einschränkungen weiter.