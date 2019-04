Es steht auf Seite fünf zwischen „Restauration, Bewirtung“ und „Werbung“: „Für den Bereich Restauration, Bewirtung sind die Monate März und Oktober gebührenfrei“. Fast hätte dieser kurze Zusatz der Beschlussvorlage im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss Montag die strittige Debatte über die Marktplatz-Sondernutzungsgebühr wieder aufflammen lassen.

Doch es blieb bei kurzen Äußerungen. Während in der Nachbarstadt Ahlen der Fachausschuss dieselbe Gebühr für zwei Jahre ausgesetzt hat, die dortigen Gastronomen also statt bisher 2,50 Euro pro Monat und Quadratmeter so lange nicht mehr zahlen müssen, soll das in Warendorf zwei Monate gelten.

Wie mehrfach berichtet, liegt die jetzige Gebührenhöhe aktuell bei 4,80 Euro pro Quadratmeter Markt und Monat, in den Fußgängerzonen bei 3,50 und auf den übrigen öffentlichen Flächen bei 2,50 Euro.

Warum die Verwaltung nun die Diskussion über Ausnahmen von der Satzung fortsetze, verstand als Erster Hubert Grobecker nicht: „Das irritiert mich.“ Schließlich habe es in Warendorf auch schon mal einen sehr schönen November gegeben.

„Wir haben uns bemüht umzusetzen, was hier besprochen worden war“, erklärte Kämmerer Dr. Martin Thormann, „Im November kostet es dann wieder Gebühr – sonst gibt‘s ja auch keinen Anreiz, Stühle und Tische wieder abzubauen.“

Für Dr. Beate Janinhoff (FDP) war der Entwurf dann doch etwas zu viel „Hin und Her“. Da sei es dann doch einfacher, von vorneherein den Berechnungszeitraum durch „April bis September“ zu beschreiben.

Bürgermeister Axel Linke versuchte, beschwichtigend einzugreifen: „Ich gehe davon aus, dass wir bis November die neue Satzung haben.“ Damit wurde der Entwurf für die bis zum Beschluss durch Rat vorübergehend geltende Satzung samt Ausnahmen so verabschiedet – bei Enthaltungen von Hubert Grobecker und Beate Janinhoff. Die konnte sich allerdings den Zwischenruf „Sturköppe“ nicht verkneifen.

Auf Antrag können die betroffenen Wirte übrigens in monatlichen Raten abzahlen.