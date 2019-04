Nachschlag in Sachen Namika . Gjevdet Zeciri , Geschäftsführer der iFAN Media GmbH, reagierte am Dienstagnachmittag auch im Namen von Markus Schulte von der Agentur Megaminds auf die „ Warendorf-Live “-Pressekonferenz letzter Woche. Darin behauptet Zeciri, dass iFAN nicht wie behauptet von Vedder Premiumevent beauftragter Dienstleister gewesen sei, sondern „gleichberechtigter Mitveranstalter“.

Zudem sei ausschließlich seine Firma „für das Ticketing und die Künstlerverträge zuständig“. Und: „Sowohl die iFAN Media GmbH als auch die Megaminds haben der Vedder Premiumevent die Zusammenarbeit aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen gekündigt. Nicht umgekehrt.“ Zerici präsentiert eigenen Angaben zufolge die „gebuchten und teilweise veröffentlichten Bands“ am 13. September in der Halle Münsterland.

Klartext: Namika wird also wie bereits in den WN angedeutet am selben Wochenende auftreten, an dem Vedder Premiumevent und Stadtwerke „Warendorf Live“ am 14. September veranstalten. Die bereits verkauften Tickets für Namika „gelten nicht für Warendorf Live“, schreibt Gjevdet Zeciri.

Weitere Informationen in Kürze.