Nach Tour-Ende an die Steckdose

Die Elektrofahrzeuge kommen vor allem in der sogenannten Verbundzustellung der Post (Briefe und Pakete) zum Einsatz. Ein Bezirk wie der von Britta Seppelt zählt 700 Haushalte – da steigt sie bis zu 300 Mal ein und aus. Der kleinere Typ bringt es laut Post auf eine Ersparnis von drei Tonnen Kohlendioxid und 1100 Litern Dieseltreibstoff im Jahr.Die kleinsten Stromer fahren maximal 85 Stundenkilometer und haben eine Reichweite von rund 70 Kilometern. In den Verteilbezirken in Warendorf reicht das locker für mehrere Tage. Ein leerer Akku ist nach viereinhalb bis sieben Stunden wieder voll. Deutschlandweit rollen rund 8000 Wagen dieses Typs. „Getankt“ wird laut Rainer Ernzer mit Ökostrom.