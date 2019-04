Ein Sprachrohr für Flüchtlinge

Wie leben Flüchtlinge in Warendorf? – Eine Frage, die kaum ein Warendorfer beantworten kann, der nicht mit einem Flüchtling intensiver zu tun hat. Beate Trautner und Petra Schürmann wiederum sind zwei Frauen, die sich um Flüchtlinge kümmern und so einen engen Kontakt aufgebaut haben.

Trautner ist Theaterpädagogin und über diverse Projekte, wie beispielsweise „Gesichter der Welt“ oder „Zeitlos“, in Warendorf bekannt. Schürmann ist Kunsttherapeutin und leitet die „Kreativwerkstatt“, in der viele Flüchtlingsfrauen ihre kreative Ader entdeckt haben. Gemeinsam kamen sie auf die Idee, die „Neubürger“ näher zu beleuchten. Aus 16 Stunden Filmmaterial entstand ein knapp 20-minütiger Film mit und über die Protagonisten.

Jetzt war im kleinen Saal des „Scala“ die Uraufführung. Erst mal nur für die Mitwirkenden und deren Familien. Der Plan ist jedoch, den Film der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um einen Blick hinter das Leben der Flüchtlinge in Warendorf zu geben. Die Entscheidung lag dabei bei den anwesenden Personen. Sollte nach der Vorführung nur einer dagegen sein, wäre es nicht möglich den Film öffentlich zu zeigen.

„ Wir danken Deutschland. Wir danken Deutschland. “ Familie Badasian

„Gerade der Anfang war schwer. Die Leute hatten Scheu,vor die Kamera zu treten und Interviews zu geben“, verriet Schürmann. Der Film beginnt daher mit dem Sommerfest des letzten Jahres. Trautner nahm nicht nur den Platz hinter der Kamera ein, sondern übernahm gemeinsam mit Schürmann auch die Kommentatorenrolle. Sie gab Informationen zu der Allgemeinsituation in Warendorf, blickte aber auch auf Einzelschicksale. Im Rahmen des Filmes wurde so Familie Badasian besucht. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren Liana und Aram mit ihren Kindern Nairi und Aram ein Jahr und neun Monate in Deutschland. Probleme bereitet ihnen immer noch etwas die Sprache. Während die Kinder die deutsche Sprache schon schnell sehr gut beherrschten, müssen die Eltern immer noch etwas kämpfen. „Wir danken Deutschland“, war jedoch die klare Botschaft der Familie.

Den Menschen ein Sprachrohr geben

Insgesamt zeigt der Film mit einfachen Mitteln den Querschnitt der 445 Geflüchteten in Warendorf. Neben den Einzelaufnahmen und Interviews wurden auch Gruppenausflüge, die in Kooperation mit Ulrike Klemann von der Caritas veranstaltet wurden, wie beispielsweise eine Stadtrundführung, begleitet.

„Wir wollten den Menschen ein Sprachrohr geben. Der Film soll zeigen, wie sie ihre Heimat verlieren und in Warendorf eine neue finden“, erklärte Beate Trautner die Beweggründe. Und sie ist mit dem Ergebnis definitiv zufrieden, denn der zweite Teil ist bereits in Produktion. Dieser ist jedoch thematischer aufgebaut und hat zwei Jugendliche als Protagonisten.

Für Schürmann und Trautner war der Gang vor die Leinwand nach der Vorführung wohl am schwersten. Jetzt sollte die Entscheidung gefällt werden: Darf der Film auch der Öffentlichkeit gezeigt werden. Sehr zur Freude aller Beteiligten hatte niemand Einwände. Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht, wird aber zeitnah bekanntgegeben.