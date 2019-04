Geister scheiden sich an Emsinsel

Die Altstadtfreunde blicken auf ein sehr engagiertes 2018 zurück – und von Ruhe kann nicht die Rede sein. Unter anderem stehen der Westfälische Hansetag, unterschiedliche Ausstellungen und die Restaurierung eines „neuen“ Gebäudes auf dem Plan.

Vorsitzender Laurenz Sandmann begann die Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend bei Porten jedoch mit seinem Rückblick. Besonders hob er dabei die Wichtigkeit von Kooperationen hervor. „Vernetzung und Zusammenarbeit sind sehr wichtig. Im letzten Jahr ist uns gelungen, unter anderem mit der Bürgerstiftung einen verlässlichen Partner zu finden“.

Volles Programm für 2019

Zudem gab Sandmann einen Zwischenstand von zwei größeren Projekten wieder. Zum einen soll die Laurentiusstatue zurück an ihren angestammten Platz. Hierfür wurde aus einem Hauseingang ein Bildstock angefertigt. Bis die Statue platziert werden kann, dauert es noch, Ziel ist allerdings das laufende Jahr. Die Statue wird zurzeit noch „verschönert“ und erhält einen neuen Sockel, damit sie stabil steht. „Damit holen wir ein Stück Warendorfer Geschichte zurück“, berichtete Sandmann stolz.

„ Damit holen wir ein Stück Warendorfer Geschichte zurück. Damit holen wir ein Stück Warendorfer Geschichte zurück. “ Laurenz Sandmann über die Laurentius-Heiligenstatue

Eine Delegation der Altstadtfreunde ist zudem in dem Projekt der „Neuen Emsinsel“ involviert. Egon Klaus gab hier das Zwischenergebnis wieder und welche Position die Altstadtfreunde eingenommen haben. Die Meinungen der anwesenden Mitglieder gingen stark auseinander. Während Klaus vorsichtig das Ziel formulierte die „Bebauung zu minimieren“, gingen andere Mitglieder weiter. „Die Altstadtfreunde müssen dafür stehen, dass dort nicht neu bebaut wird. Die historische Bausubstanz muss erhalten bleiben“, vertritt Hermann Grüter seinen Standpunkt. Diesem stimmte die überwiegende Mehrheit zu, um die „Industriekultur zu behalten“. Inwieweit dieses Ziel umgesetzt werden kann, muss in den anstehenden Werkstattgesprächen geklärt werden. Am 11. Mai sollen dann die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung und schon konkrete Pläne der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Neues Projekt: Scheune von 1805 am Neuenhof

Im Mai findet der 36. Westfälische Hansetag in Warendorf statt, bei dem sich die Stadt, der Heimatverein wie auch die Altstadtfreunde engagieren. Darüber hinaus haben die Altstadtfreunde den Hansetag als Anlass genommen, den zweiten Band der „Schriften der Altstadtfreunde“ bereits wenige Monate nach dem ersten herauszubringen. Unter dem Titel „Handel – Hanse – Warendorf“ wird die Warendorfer Handelsgeschichte beleuchtet. Für Gebäude, die bereits während der Hansezeit vorhanden waren, werden spezielle Banner angefertigt. An insgesamt 26 Häusern werden diese mit diversen Informationen zu finden sein. Hermann Grüter regte zudem eine Zusammenarbeit mit dem Landgestüt während der Hansetage an. „Ich erinnere mich noch genau daran, dass damals das Heu mit gespannten Karren vom Bahnhof durch die Stadt zum Landgestüt geschafft wurden“. Sandmann verwies diesbezüglich jedoch auf die Stadt.

„ Die historische Bausubstanz muss erhalten bleiben. Die historische Bausubstanz muss erhalten bleiben. “ Hermann Grüters Standpunkt zur Emsinsel

Gleichzeitig stellte er ein gänzlich neues Projekt vor. In Kooperation mit der Stadt Warendorf konnte eine Scheune aus dem Jahr 1805 am Neuenhof 6 als Standort gewonnen werden. Das Erdgeschoss soll als Scheune beibehalten werden, während der Speicher und das Dach als Magazinfläche genutzt werden soll. Die Stadt stellt den Altstadtfreunden das Gebäude über einen Nutzungsvertrag zur Verfügung. Die Restaurierung liegt in den Händen des Vereins.

Der Laurentius kehrt noch 2019 zu „seiner“ Kirche zurück. Foto: Jörg Pastoor

Im Rahmen der Versammlung standen einige Wahlen an. Laurenz Sandmann wurde in das Amt des Vorsitzenden wiedergewählt, betonte jedoch dass er sich freuen würde „wenn in drei Jahren jemand anderes das Amt übernehmen würde“. Ebenfalls bestätigt wurden Alfred Smieszchala als stellvertretender Vorsitzender und Dr. Fred Kaspar als Beisitzer. Marek Stoltmann wechselte vom Schriftführeramt in den Fachbeirat und hinterließ eine Lücke. Diese wurde von Markus Haffke gefüllt. Cristina Costas stieß zudem als Beisitzerin zum Vorstandsteam.