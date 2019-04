Die Stadtwerke kündigen Rohrspülungen im Trinkwassernetz in Einen und Milte an. Die routinemäßigen Spülungen werden zu temporären Einschränkungen in der Wasserversorgung führen. Einen ist zwischen dem Zeitraum 8. bis 16. April an der Reihe, Milte vom 6. bis 17. Mai. Das weitere Versorgungsnetz bleibe ohne Beeinträchtigung, teilt das Unternehmen mit.

Da im Zeitraum der Spülung kein Wasser entnommen werden darf, stellen die Stadtwerke für die Dauer der Spülung in Einen an der Velsener Straße, in Höhe der Einener Straße, ein Standrohr bereit, über das eine Wasserentnahme möglich ist. In Milte wird das Standrohr für die Wasserentnahme auf der Dorfstraße gegenüber Hotel Biedendieck positioniert. Die betroffenen Haushalte werden direkt per Einwurfschreiben informiert.

Rohrnetzspülungen werden regelmäßig wiederkehrend durchgeführt und dienen der Sicherung der hohen Qualität des Trinkwassers. Wasserinhaltstoffe wie Eisen und Mangan lagern sich über die Jahre in den Rohrleitungen ab. Sie müssen regelmäßig entfernt werden, um das Netz zu erhalten und Trübungen des Wassers vorzubeugen. Bei der Reinigung wird mit dem patentierten „Impuls-Spül-Verfahren“ gearbeitet – ohne chemische Zusätze. Das Verfahren basiert ausschließlich auf der dosierten Zugabe von aufbereiteter, hygienisch einwandfreier Luft und dem Trinkwasser, das sich ohnehin in den Leitungen befindet.