Dass die Besucher der zweiten Info-Veranstaltung von Verwaltung und Gesellschaft für Kommunale Infrastruktur (Ge-Komm GmbH) zum geplanten Wirtschaftswegekonzept am Mittwoch in die Umgehungsstraßen-Diskussion einsteigen wollten, überraschte Baudezernent Peter Pesch nicht. Er machte den Teilnehmern aus Vohren, Neuwarendorf, Ost- und Westbezirk, Gröblingen und Dackmar, aber rasch klar, dass es zunächst um eine Bestandsaufnahme gehe. Wenn die B 64n kommen sollte, werde das zum Anlass genommen, das Wirtschaftswegekonzept, das kein statisches Konstrukt sei, fortzuschreiben.

Die Diskussion über Baustandards dagegen war beherrschendes Thema der dritten Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag in Hoetmar. Konkret ging es um die wassergebundene Ausbauweise heute asphaltierter einfacher Wirtschaftswege bei Herabstufung. Die Landwirte gaben zu bedenken, dass diese Ausbauweise aufgrund der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit auf Warendorfer Gebiet (Sand im Norden, Lehm im Süden) nicht immer das Mittel der Wahl sein könne. Der Baudirektor erklärte dazu, dass die Ausbauweise von Fall zu Fall erörtert werde.

Ein weiteres Thema waren Fördergelder. Wer ein gutes Wirtschaftswegekonzept vorlegen und nachweisen könne, dass er das Geld zielgerichtet und zum Wohle aller anlege, habe gewiss bessere Chancen, solche Fördermittel einzustreichen, machten die Fachleute deutlich.

Die Bürger haben nun, wie berichtet, bis Ende Mai Zeit, im Zuge des digitalen Bürgerdialogverfahrens (www.wirtschaftswegekonzept.de) Einfluss auf das Konzept zu nehmen. Anschließend werden alle Kommentare durch die Ge-Komm gesichtet, dann mit der Bauverwaltung und schließlich in einem Arbeitskreis, dem Ortslandwirte und Vertreter der Politik angehören, erörtert. Der Arbeitskreis trifft, wie Pesch im Gespräch mit den WN noch einmal betonte, keine Entscheidungen, sondern gibt eine Empfehlung für ein Gesamtkonzept an den Rat weiter. Dieser muss dann das Wegekonzept beschließen.

Mit berichtenswerten Ergebnissen ist laut Baudezernent wohl erst in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. In jedem Fall, so Pesch, sei es „gut, dass wir uns auf den Weg gemacht und allen klar gemacht haben, worum es geht.“