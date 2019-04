Zwischen Wodka, Wald und Elfen

Ins Land der Rentiere, Feen und Trolle ging es am Samstag mit Bernd Gieseking . Fehlte eigentlich für die vielen Literaturliebhaber im Dachtheater nur ein „leibhaftiger“ Saunabesuch, um sich ganz in ganz spezielle finnische Lebensart verlieben zu können.

Als mit einem mitreißenden Humor gesegneter Ostwestfale hat er ja seine literarischen Ambitionen bisher auf vielen Gebieten ausleben können. Vom Theaterstück über Kinderbücher und Hörspiele reicht das Spektrum, sein „Total gefälschtes Geheimtagebuch vom Mann von Frau Merkel“ gilt als wahrer Geheimtipp, wenn man im politischen Umfeld mal ein Geschenk sucht. Aber seine Bücher „Finne dich selbst“ und „Früher hab’ ich nur mein Motorrad gepflegt“ werden sicherlich handsigniert nach diesem überaus amüsanten Abend in vielen heimischen Bücherregalen der Besucher einen festen Platz erhalten haben.

Fast zwei Saunen pro Einwohner

Mit „Finne dich selbst“ ist dem Altmeister des Kabaretts ein „Meisterwerk“ gelungen, bei dem sich süffisante Plaudereien und Rezitationen wunderbar ergänzten. Als unterhaltsame Plaudertasche ist Bernd Gieseking einfach grandios. Und was er an diesem Erzählabend präsentierte, war schon ganz große Kunst. Finnland hat es ihm eben ganz besonders angetan und sein in Worte gefasster Roadtrip von Minden nach Lathi war seine Reise der ganz besonderen Art.

Anlass waren familiäre Umstände: Sein Bruder Axel hatte sich auf einem Festival in Spanien in eine Finnin verliebt und dieses Paar galt es dann im hohen Norden zu besuchen. Zusammen mit seinen Eltern Ilse und Hermann reiste der umtriebige Bernd Gieseking los, hatte auf seinem Weg mit so manch unerwarteten Widrigkeiten zu kämpfen. In einem Land, in dem der Kaffeekonsum ungeahnte Ausmaße eingenommen hat, Alkohol schon auf der Fähre zum begehrten Kultobjekt mutiert und Alster daher als größte Sünde gilt, ist auch so ein umtriebiger Zeitgenosse wie Bernd Gieseking immer auf Überraschungen gefasst.

Mit Papa Hermann und Mama Ilse nach Lahti

Auch wenn er keinen Elch traf, so war seine lehrreiche Abhandlung über Land und Leute zu jeder Minute spannender als so mancher Abenteuerroman. Wer sich im Parkhaus verirrt, den Kampf mit den Mücken im Auto als Held gewinnt, den schrecken auch keine Männer mit Pudelmütze in der ach so geliebten Sauna. Für ihn sind die Finnen die Ostwestfalen Europas – als gebürtiger Mindener muss er sich da ja auskennen.

Mit Esprit und Leidenschaft erzählte er von einer Welt, die man so wohl noch nicht erlebt hat. Man konnte sich diesen sympathischen Wortakrobaten gleichsam bildlich im Auto mit den leicht betagten Eltern vorstellen, deren Umgangston im Laufe der Jahrzehnte eine recht skurrile Art angenommen hat. Wer bei 5,4 Millionen Einwohnern gleich zwei Millionen Saunen sein eigen nennt, der kommt tolerant bis zur Selbstaufgabe eben auch mit solchen ostwestfalenstämmigen Besuchern aus.

Tolerant bis zur Selbstaufgabe

Den mitgebrachten finnischen Pass hätte man allerdings gerne als Souvenir mitgenommen. In Zeiten, in denen die Deutschen durch den Terrorismus gleichsam paralysiert sind, nicht einmal Mineralwasser auf Flugreisen mitnehmen dürfen, da reisen die Finnen mit einem Pass durch die Welt, bei dem ein Rentier als Daumenkino integriert ist. Zwischen Wodka, Wald und Elfen spürte Bernd Gieseking dem Wesen der Finnen mit seiner ganz eigenen humoristisch gewürzten Art nach. Mit ihm hätte man wohl auch gerne im wahren Leben solch einen Trip nach Finnland gemacht.