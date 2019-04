Blutspenderstadt Warendorf

Wie kostbar das Geschenk ist, das mit jeder Blutspende abgegeben wird, verdeutlichten die Organisatoren und Referenten bei der Ehrung am DRK-Haus am Freitagabend. 2018 konnten Freiwillige an mehr als 20 Terminen teilnehmen. Insgesamt kamen für 2018 in Warendorf so 1943 Spender zusammen. Eine beeindruckende Zahl, wie Frank Brokinkel vom Blutspendedienst aus Münster verkündete. „Im Schnitt spenden in NRW nur drei Prozent der Bevölkerung Blut. Warendorf erreicht fast neun Prozent. Das ist eine herausragende Leistung“. Ein Problem sind jedoch die rückläufigen Anzahl an Spendern und gleichzeitig der steigende Bedarf an Konserven – trotz neuer Techniken. Der stellvertretende Vorsitzende der DRK-Ortsverbandes, Friedrich Freiherr von Spies, konnte dies mit einer Statistik veranschaulichen. Während der Anfänge vor rund 60 Jahren reichte es aus, pro 1000 Menschen einen Spender zu haben. Mittlerweile werden 40 benötigt. Eine Entwicklung, auf die „längerfristig reagiert werden muss“. Umso mehr freute von Spies sich darüber, dass es Warendorfer Bürger gibt, die gleich mehrfach im Verlauf ihres Lebens Blut spenden. An diesem Abend wurden die Jubilare mit 50, 75, 100, 125 und 150 Spenden geehrt.

Besonderen Anklang bei den Gästen fand der Vortrag von Dr. Tim Kleffner, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme des Josephs-Hospitals. Während für die Spender die Geschichte mit der Blutkonserve endet, beginnt diese für die Ärzte erst dann. Denn „vor jeder Transfusion steht immer eine Blutspende“. Kleffner gab einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Blutgruppen und stellte das „Patient Blood Management“ vor. Hierbei geht es darum, auch während geplanter Operationen das „kostbare Gut so wenig wie möglich einzusetzen“. Das Management geht im Josephs-Hospital auf: Innerhalb der letzten zehn Jahre konnte der Verbrauch von Blutkonserven um 50 Prozent reduziert werden. Er merkte jedoch an, dass die Konserven und damit die Spender unentbehrlich sind. „Es konnte immer noch keine Technik entwickelt werden, Blut künstlich herzustellen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind dieses Opfer zu bringen“. Im weiteren Verlauf schilderte er unterschiedliche Fälle, bei denen Blutkonserven zum Einsatz kommen. Für die Spender war dies ein Perspektivwechsel um zu sehen, was durch ihre Engagement bewirkt wird.

Chefarzt Kleffner zur Verwendung der Spenden

Jeder Jubilar bekam eine Urkunde und eine Ehrennadel oder einen Kettenanhänger geschenkt. Der Abend klang abschließen mit einem gemeinsamen Abendessen gemütlich aus.

Für 100-maliges Spenden wurden Wolfgang Bußmann, Peter Günnewig, Helmut Höckelmann und Georg Olgemöller geehrt. 125 Mal schafften es Ludger Lienert, Martin Theodor Wöstmann und Renate Heckmann. Zwei Bürger schafften es sogar auf ein Jubiläum von 150: Walter Dieter Krause und Andreas Kuhlmeier.

Vor Eröffnung des Buffets bedankte sich Friedrich Freiherr von Spies für das Engagement und rief auf, auch als Spender offen andere Mitmenschen zum Spenden zu animieren.

Im Bild hinten (v.l.) Wolfgang Bußmann (100), Ludger Blienert (125), Peter Günnewig (100), Martin Theodor Wöstmann (125) Helmut Höckelmann (100), Renate Heckmann (125) und Georg Olgemöller (100) (v.l.)

Vorne sitzen Walter Dieter Krause und Andreas Kuhlmann mit 150 Blutspenden.