Die Hanse als frühes europäisches Projekt

Noch wird in den Museumsräumen des historischen Rathauses fleißig gewerkelt. Denn vor dem Wochenende des Westfälischen Hansetags (18. bis 19. Mai) eröffnet am 26. April die Ausstellung „Der ehrbare Kaufmann – Waren, Wege, Währungen“. Die Präsentation im Stadtmuseum gewährt Einblicke in die vielfältige Hansegeschichte der Stadt Warendorf.

Die Wege, die westfälische Kaufleute genommen haben, sind ebenso Thema wie die vielfältigen Waren, die in Warendorf gehandelt wurden. Zum 36. Westfälischen Hansetag legt das Dezentrale Stadtmuseum Warendorf dabei seinen Fokus auf die Verhältnisse in Warendorf in der Zeit der Hanse. Neben den Inszenierungen sind die Räumlichkeiten das Besondere der Ausstellung. Die neuesten Untersuchungen zur Baugeschichte des Rathauses, wie auch die Erkenntnisse über die Schiffbarkeit der Ems werden eindrucksvoll dargestellt.

Gebaute Zeitzeugen werden erkennbar gemacht

Das historische Marktpflaster, das während der archäologischen Grabungen bei der Neugestaltung des Marktplatzes 2017 gefunden wurde, kann betreten werden. Welche Bedeutung die aus Warendorf stammende Lübecker Familie de Warendorp hatte, wird im vorletzten Raum deutlich. Den Abschluss bildet ein Münzkabinett, in dem neben historischen Handelsmünzen auch das Taschenwerk der Stadt Warendorf aus dem Jahre 1690 in das Haus zurückkehrt, in dem es vor 329 Jahren benutzt wurde.

Zur Ausstellung erscheint auch der zweite Band „Stadt- und statt Museum“ als Schriften der Altstadtfreunde Warendorf, der sich ausschließlich mit Warendorf in der Zeit der Hanse beschäftigt. Während der Sonderausstellung im Rathaus werden einige Baudenkmäler in der Altstadt mit einem Banner gekennzeichnet, die zum ältesten Baubestand gehören und damit sichtbare Zeugnisse der Hansezeit darstellen.

Konzipiert wurde die Ausstellung als gemeinschaftliches Projekt der Altstadtfreunde Warendorf und der Stadt Warendorf. „In Zeiten von ‚Brexit‘ und ‚Amerika First‘ beleuchtet die Darstellung die Hansezeit in Warendorf auch als Teil eines erfolgreichen europäischen Wirtschaftsprojekts“, laden Laurenz Sandmann und Alfred Smieszchala zum Besuch der Ausstellung ein.

Ermöglicht werden die Ausstellung, die Publikation und die Banner auch durch das Engagement der Sparkassen-Kulturstiftungen. Die Hansestadt Warendorf blicke auf eine traditionsreiche Vergangenheit zurück. Bereits im Mittelalter wurde in und von Warendorf aus gehandelt und produziert. Damals wie heute trage der alte hansische Gedanke stets dazu bei, die Attraktivität einer Stadt und Region zu steigern. „Die Stiftungen der Sparkasse Münsterland Ost unterstützen den Westfälischen Hansetag gerne, damit der mächtige Handelsbund der Hanse wieder erlebbar wird und kulturelle Akzente gesetzt werden können“, so Landrat Dr. Olaf Gericke, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost und der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf sowie Peter Scholz, Vorstand der Sparkasse Münsterland Ost.

Ausstellung bis zum 8. September

Die Ausstellung im Rathaus und die gekennzeichneten Häuser im Stadtbild sind vom 26. April bis zum 8. September zu sehen. Das Museum öffnet dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr. Montags ist das Stadtmuseum geschlossen. Der Eintritt ist frei.