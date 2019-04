Vollalarm für die Feuerwehr am Montagabend: In Hoetmar stand gegen 19 Uhr an der Straße Lentrup auf dem Hof Schwienhorst ein Schweinestall in Flammen. Als die Kräfte der Wehr eintrafen, stand das Gebäude schon in Vollbrand. Die Rauchsäule über dem Hof war kilometerweit zu sehen. Die Löscharbeiten laufen jetzt – um 20.20 Uhr – noch. Was zu dem Feuer führte und wie viele Tiere sich im Gebäude befanden, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.